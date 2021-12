Dahme-Spreewald

Der Amtsdirektor des Schenkenländchens, Oliver Theel, ist ein zuversichtlicher Zeitgenosse, der auch dann von einem guten Ende ausgeht, wenn die Dinge mal etwas schlechter stehen. In der jüngsten Sitzung des Bildungsausschuss des Landkreises erlebte Theel deshalb einen für ihn recht seltenen Überraschungsmoment: Selbst seine eigentlich schon kühnen Erwartungen wurden noch übertroffen.

Die scheidende Schulamtsleiterin des Landkreises, Stephanie Löffler, stellte in der Sitzung den Schulentwicklungsplan für den Landkreis vor und legte dabei dar, dass die gymnasiale Oberstufe in Groß Köris nicht nur denkbar, sondern sogar notwendig ist. Oliver Theel selbst sagt das seit Jahren, bislang war er damit stets auf Skepsis gestoßen. 2018 war eine Aufnahme in den Schulentwicklungsplan noch gescheitert. Nun aber geht auch der Landkreis davon aus, dass in Groß Köris alle Vorgaben, die das Bildungsministerium für die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe gemacht hat, erfüllt sind.

Vierzügigkeit über mindestens fünf Jahre gesichert

Die Schülerzahlen seien so stabil, dass selbst im schlechtesten Szenario in den kommenden fünf Jahren von einer vierzügigen siebten Klasse ausgegangen werden könne, sagte Stephanie Löffler. Die Konsequenz: Die gymnasiale Oberstufe in Groß Köris wird vom Landkreis befürwortet und in den Schulentwicklungsplan aufgenommen. „So viel Fürsprache habe ich im Landkreis noch nie gehört“, sagt Theel. Nach Jahren des Kämpfens und des Argumentierens habe man nun zuletzt das Gefühl vermittelt bekommen, dass der Landkreis auf der Seite das Amtes steht. „Für diese Unterstützung sind wir natürlich dankbar“, so Theel.

Oliver Theel, Amtsdirektor des Amtes Schenkenländchen. Quelle: Oliver Fischer

Für das Amt bedeutet das, dass nach dem dazugehörigen Kreistagsbeschluss, der wohl im Januar kommt, endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden können. Dabei steht man aber vor einer ungeahnten Herausforderung. Zwar hatte das Amt selbst stets mit den steigenden Schülerzahlen für Groß Köris argumentiert. Wie viele Schüler sich dann tatsächlich für die siebte Klasse der Oberschule anmeldeten, überraschte aber selbst die grundoptimistische Verwaltungsspitze. „Wir sind nach vielen Jahren der Zweizügigkeit erst einmal von einer stabilen Dreizügigkeit ausgegangen“, sagt Oliver Theel. Tatsächlich aber gab es nur ein Schuljahr, in dem drei siebte Klassen eingeschult wurden. Danach ging es gleich hoch auf vier. „Das spricht natürlich für die Arbeit der Schulleitung“, sagt Oliver Theel.

Grund- und Oberschule schon wieder zu klein

Für die Gemeinde und das Amt bedeutet das nun aber, dass nicht nur 20 Räume für eine gymnasiale Oberstufe benötigt werden. Auch in der bisherigen Grund- und Oberschule fehlen Räume.

Zwar hatte man die Oberschule erst 2020 um zehn Klassenräume erweitert. Inzwischen sind aber schon wieder drei zu wenig – und auch der Grundschulteil hat weiteren Bedarf. „Es sieht so aus, als ob die Grundschule zweizügig wird. Deshalb müssen wir auch dafür Kapazitäten schaffen“, so Theel. Das Amt will zunächst weitere fünf Klassenräume in Modulbauweise errichten. Gleich im Anschluss würden dann die 20 weiteren Klassenräume für die gymnasiale Oberstufe gebaut werden.

Abitur in Groß Köris wohl ab 2025

Die gymnasiale Oberstufe in Groß Köris wäre die erste Möglichkeit für Schüler, in der Mitte des Landkreises das Abitur abzulegen. Auch mit positiven Votum des Kreistages und Unterstützung von Landkreis und Bildungsministerium wird das aber nicht von heute auf morgen möglich sein. Für den Bau des Gebäudes veranschlagt das Amt zwei bis drei Jahre, was allgemein schon als ehrgeizig gilt. Als wahrscheinlicher Beginn der Abiturstufe gilt der Sommer 2025.

Auch finanziell wird die Erweiterung ein Kraftakt. Allein für den Gymnasialteil geht man derzeit von Kosten zwischen 10 und 12 Millionen Euro aus. Das Amt übernimmt deshalb die Trägerschaft von der Gemeinde Groß Köris.

