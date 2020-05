Schulzendorf

Am Dienstagnachmittag bedrohte ein junger Mann in einer Bank in Schulzendorf eine Frau, um an Bargeld zu gelangen. Mitarbeiter der Bank wurden, als sie der Frau beistehen wollten, von ihm davon abgehalten. Verletzt wurde dabei niemand. Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass ein Familienstreit eskaliert war und sich der 26-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Der Mann wurde durch Polizeibeamte gestellt und auf ärztlichen Rat hin in stationäre fachmedizinische Betreuung aufgenommen.

Anzeige

Von MAZonline