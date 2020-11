Schulzendorf

Sammler sind glückliche Menschen. Das zumindest meinte Johann Wolfgang von Goethe. Hört man Manfred Hentrich von seinen Glocken sprechen, wird einmal mehr deutlich, dass der Dichterfürst recht haben muss. In zwei Vitrinen und Regalen hat der Schulzendorfer seine Schätze aufbewahrt. Eine Lieblingsglocke hat er nicht. Er mag all seine Exemplare.

Diese drei weihnachtliche Glocken aus Hentrichs Sammlung sind aus Hutschenreuther Porzellan. Quelle: Heidrun Voigt

„Bei mir geht es nicht nach Klangqualität, Alter oder welche am wertvollsten ist. Ich sammle Kunst und Kitsch und erfreue mich daran. Die Vielfalt steht im Vordergrund“, sagt er. Kaufen und einfach in die Vitrine stellen komme bei ihm nicht infrage, so der Sammler. Er recherchiere, welche Bedeutung jede Glocke habe, woher sie stamme, wie sie kulturhistorisch einzuordnen sei. „Seit dem Mittelalter bis in die Mitte des 20. Jahrhundert nutzten Ausrufer Handglocken, um auf Bekanntmachungen der Verwaltung aufmerksam zu machen. Daher stammt auch die Redewendung, etwas an die große Glocke hängen‘“, weiß der Experte.

Wie er zum Sammeln gekommen ist, kann er nicht genau sagen. Ein Konzert der Chorgemeinschaft Eichwalde vor 20 Jahren mit dem Titel „Süßer die Glocken nie klingen“ trug dazu bei, zu dem er einen Glockenbaum aufstellte, das sei die Initialzündung gewesen. Manfred Hentrich singt seit vielen Jahren in dem Chor.

Schatzsuche auf Märkten und im Netz

Seine Tisch-, Hand-, Schiffs-, Kuh- und Kultglocken sind aus Metall, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Garn, Stoff und Federn. Sie sind gegossen, geklebt, gefilzt, gestrickt oder geklöppelt. Der Sammler findet seine Schätze hauptsächlich auf Trödelmärkten und der Internetplattform Ebay.

Viele seiner Sammlerstücke sind mit weihnachtlichen Motiven gestaltet. Quelle: Heidrun Voigt

Trotz der Fülle an Glocken: Manfred Hentrich kennt zu vielen seiner Sammlerstücke auch die Geschichte. Zu einer kleinen, unscheinbaren Metallglocke erzählt er Folgendes: „Ich hatte in Hoya an der Weser 2013 eine Ausstellung mit meinen Glocken. Das dortige Museum hatte angefragt. Zur Eröffnung kam ein pensionierter Arzt auf mich zu und schenkte mir dieses Exemplar. Die Glocke stammt aus Nürnberg, aus dem Trümmerschutt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Mann hatte sie aus dem Haus von Verwandten geborgen. Das hat mich sehr berührt. Mit dem Arzt habe ich noch heute Kontakt.“

Eine der kostbarsten Glocken des Sammlers ist eine Wiener Jugendstilbronze. Es ist eine Dame im voluminösen Ballkleid, das in Glockenform gestaltet ist, und deren Oberkörper aus Elfenbein besteht.

Recherche gehört zum Hobby

Über die Funktion und Herkunft so mancher Glocke recherchiert Manfred Hentrich sehr lange. Er erwarb aus dem Nachlass eines bekannten Münchener Bildhauers eine Glocke, die ihn vor ein Rätsel stellte. Der Schulzendorfer vermutete einen religiösen Hintergrund und schrieb das Sakralmuseum in Köln an. Ein Mitarbeiter teilte ihm mit, dass es sich um einen Gegenstand handele, der im 6. bis 9. Jahrhundert in der Ostkirche als Kultgegenstand in Gebrauch war, vor dem Bischof beim Gottesdienst getragen und auf den Altar gestellt wurde.

Rund 500 Glocken unterschiedlichster Art hat Manfred Hentrich aus Schulzendorf schon zusammengetragen. Quelle: Heidrun Voigt

Auch zahlreichee Glocken mit Weihnachtsmotiven gehören zur Sammlung. Sie sind meist jüngeren Datums. Maria und Josef auf Porzellanglocken von Villeroy & Boch, Hutschenreuter Glocken mit tannenzweigumrahmten Winterszenen, Glocken in Form von Weihnachtsmännern, ein silbernes Glöckchen, auf dem ein Engel thront, und und und. „Ich finde es schön, wie ich über die Glocken mein Wissen erweitern und auch in Ausstellungen weitergeben kann“, so Manfred Hentrich. Was auch beweist: Sammler sind nicht nur glückliche, sondern auch wissbegierige Menschen.

Von Heidrun Voigt