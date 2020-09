Schulzendorf

Der Tag des offenen Denkmals kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden – pandemiebedingt. Die Organisatoren der Deutschen Stiftung Denkmalschutz setzen in erster Linie auf digitale Angebote. Aber einige Kirchen, Museen, Schlösser und archäologische Stätten haben unter Beachtung der Hygienevorschriften dennoch am 13. September geöffnet. Die Patronatskirche in Schulzendorf gehört dazu.

Der Plan der Gartenstadt-Siedlung aus den 1930er Jahren wird im Original gezeigt. Quelle: Heidrun Voigt

Der Verein zur Wiederherstellung der Patronatskirche und des Dorfangers Schulzendorf e.V. hat gemeinsam mit der AG Ortschronisten Schulzendorf die Ausstellung „ Schulzendorf auf historischen Karten“ vorbereitet, die am Sonntag erstmals zu sehen ist.

„Die Ortsgeschichte Schulzendorfs steht im Mittelpunkt. Die Idee kam uns, weil wir historische Karten im Fundus haben und auch bei der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg viel fanden“, erzählt Heidi Burmeister, die beiden Vereinen angehört. Sie verweist darauf, dass bis auf eine Karte keine Originale gehängt werden. Die Ausstellung solle mindestens bis zum Jahresende in der Kirche verbleiben und die klimatischen Bedingungen seien dort nicht optimal.

Karte aus dem Jahr 1630

„Die älteste gezeigte Karte ist aus dem Jahr 1630. Es ist wahrscheinlich die erste Karte mit der Darstellung von Schulzendorf. Sie ist handgemalt und stammt von einem Schweden. Im Dreißigjährigen Krieg zog er mit seinem Heer durch die Lande und skizzierte alles, was er sah und ihm zugearbeitet wurde“, weiß Heidi Burmeister.

Barbara Wiens putzt eine Glasscheibe, auf die sie vorsichtig eine alte Karte legt, wo das Dorf mit seinen Häusern abgebildet ist. Annedore von Hoch hilft ihr dabei. Beide gehören der Arbeitsgruppe der Ortschronisten an. Deren kommissarischer Leiter, Jürgen Krägel, berät mit Heidi Burmeister über die Hängung. An die eine Wand kommen Karten vor 1900, auf denen die Entwicklung der Infrastruktur, wie Chausseen und Eisenbahnlinie, zu verfolgen ist. An die andere Wand werden verschiedene Parzellierungspläne für die entstehende Siedlung Schulzendorf aus dem beginnenden 20. Jahrhundert gehängt. Darunter ist das einzige Original der Ausstellung: Eine Karte aus den 1930er Jahren mit der Gartenstadt-Siedlung Eichwalde – Schulzendorf. In der Apsis findet man neue Bebauungspläne aus den 1990er Jahren bis heute.

Mit den Buttons wird die Anzahl der Besucher in der Patronatskirche geregelt. Quelle: Heidrun Voigt

Auf Tischen warten auf die Besucher interessante Informationsmaterialien. Zum Beispiel hat Barbara Wiens aufgeschrieben, wie die Schulzendorfer Straßen einst hießen und welche Umbenennungen sie bis heute durchmachten. Ein Mitglied des Patronatskirchenvereins, Martina Büttner, hat Buttons für die Besucher entworfen. Nur mit einem solchen kommt man in die Kirche. Wenn alle „unterwegs“ sind, müssen Besucher warten, bis jemand wieder einen Button beim Hinausgehen abgibt.

„Wir Ortschronisten werden am Sonntag anwesend sein und beantworten gern Fragen oder geben Informationen zur Ortsgeschichte“, betont Jürgen Krägel. Heidi Burmeister verspricht, dass Mitglieder des Patronatskirchenvereins gern Auskunft zu den jüngsten Restaurierungsmaßnahmen in der Kirche geben.

Die Patronatskirche in Schulzendorf ist am Sonntag, dem 13. September, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Heidrun Voigt