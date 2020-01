Eltern wollen Waldorfschule in Schulzendorf gründen

Schulzendorf

In Schulzendorf gibt es Pläne für eine Waldorfschule. 22 Eltern aus Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf (ZES) haben sich dafür in einer Initiative zusammengefunden. Ihr Ziel ist es, bis zum Schuljahr 2021/22 eine Freie Waldorfschule zu gründen. Den Eltern schwebt bereits ein Standort für ihr Projekt vor: das ehemalige Schulzendorfer Rathaus in der Otto-Krien-Straße.

Am kommenden Dienstag will Carola Hamprecht, Mutter einer vierjährigen Tochter aus Zeuthen und Initiatorin der Schulidee, die Pläne für eine Waldorfschule im Sozialausschuss der Gemeinde vorstellen.

Auf der Suche nach alternativen Schulformen

„Mein Mann war selbst auf einer Waldorfschule. Für uns steht fest, dass wir unsere Tochter nicht auf eine Regelschule schicken wollen“, erläutert die Zeuthenerin ihre Motivation. In Königs Wusterhausen gibt es eine Montessori-Grundschule. Die nächstgelegene Waldorfschule ist in Berlin-Schöneweide und kommt für die Familie aufgrund der Entfernung nicht infrage.

Auf der Karte der Waldorfschulen gibt es in Brandenburg noch viele weiße Flecken. Gerade einmal fünf Waldorfschulen gibt es: in Cottbus, Frankfurt (Oder), Kleinmachnow, Potsdam und Werder ( Havel).

Großes Interesse an Waldorfschule

Carola Hamprecht und ihr Mann Thomas wollen daran etwas ändern. Ein knappes halbes Jahr ist es jetzt her, dass die Übersetzerin und der Jurist in Zeuthen Zettel für einen Info-Abend über eine Waldorfschule in der Umgebung aufgehangen haben. Mit der Aktion traf das Paar einen Nerv: „Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich unzählige Eltern bei mir“, berichtet Carola Hamprecht. Zum Info-Abend kamen mehr als 50 Teilnehmer. „Das zeigt, wie groß das Interesse ist.“

Inzwischen haben die Eltern einen offiziellen Verein gegründet und sind Mitglied im Bund der Freien Waldorfschulen. Alle zwei Wochen treffen sie sich in Arbeitsgruppen, um die Idee für eine Waldorfschule voranzubringen.

Schule ohne Sitzenbleiben

Was die Eltern eint, ist der Wunsch nach einer alternativen Schulform für ihre Kinder. „Wir wollen, dass unsere Kinder Fähigkeiten von sich aus erlernen und nicht mit fertigem Wissen konfrontiert werden, wie es in herkömmlichen Schulformen in der Regel der Fall ist“, begründet Carola Hamprecht.

In der Waldorfpädagogik durchlaufen alle Schüler ohne Sitzenbleiben zwölf Schuljahre. Der Lehrplan ist in erster Linie auf die seelischen und geistigen Veranlagungen und Begabungen der Kinder ausgerichtet. Vom ersten Schuljahr an ist ein vielseitiger künstlerischer Unterricht Bestandteil des Lehrplans. Anders als staatliche Schulen werden Waldorfschulen von den Eltern finanziert.

Ob die Initiative in Schulzendorf Erfolg hat, ist fraglich. Das ehemalige Rathaus in der Otto-Krien-Straße ist derzeit für den Wohnungsbau vorbehalten.

Von Josefine Sack