Großziethen/Schulzendorf

Am Montagnachmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße in Großziethen ein. Die Bewohner überraschten die Einbrecher, die jedoch unerkannt fliehen konnten. Die Kriminellen hatten es auf Bargeld und Computertechnik abgesehen. Sie verursachten einen Diebstahlschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Auch in der Heinrich-Zille-Straße in Schulzendorf haben sich Diebe in den Abendstunden Zugang zu einer Wohnung verschafft. Nach dem gewaltsamen Eindringen hatten die Täter Bargeld und Wertgegenstände erbeutet, so dass die Schadenssumme auch hier im vierstelligen Bereich lag.

An beiden Tatorten ermittelten Kriminalpolizisten und sicherten die Spuren der Täter.

Von MAZonline