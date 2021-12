Schulzendorf

Die Gemeindevertreter Schulzendorfs sehen keine Notwendigkeit, eine außergewöhnliche Notlage – bedingt durch die Pandemie – festzustellen. Mit neun Nein- gegenüber fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung, wurde die durch die Fraktion Die Linke eingebrachte Beschlussvorlage auf der Sitzung am Dienstag abgelehnt.

Kommunen entscheiden über Notlage

„Wir befinden uns in der vierten Welle der Covid-19-Pandemie. Um die Ausbreitung des Virus‘ und der Überlastung des Gesundheitssystems entgegenzuwirken, ist es wichtig, persönliche Begegnungen und Menschenansammlungen auf das notwendige Maß zu beschränken“, begründete Winnifred Tauche (Linke) die Vorlage. Sie verwies darauf, dass die Feststellung einer außergewöhnlichen Notlage vom Landtag auf die Kommunen übertragen wurde. Bei der Feststellung einer solchen Notlage können alle Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse ohne begründeten Antrag per Video an Sitzungen teilnehmen.

Claudia Stölzel (Bündnis 90 / Grüne) stellte klar, dass ihre Fraktion das sehr befürworte und plädierte dafür, die 3G-Regel für Sitzungen einzuführen. „Die Handlungsfähigkeit dieser GV ist auch ohne diesen Beschluss fürs nächste Jahr sichergestellt“, argumentierte dagegen Dominic Lübke (SPD).

Einführung der 3 G-Regeln bei Sitzungen

Dem Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen folgend sprachen sich die Gemeindevertreter aber für die Einführung der 3 G-Regeln bei ihren Sitzungen und in den Ausschüssen aus. Alle Teilnehmer, also auch sachkundige Bürger und Besucher, sind dieser Regelung unterworfen. Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) gab zu bedenken, dass in den Sitzungen die Öffentlichkeit gewahrt werden müsse und er einen Ausschluss von Nichtgetesteten für problematisch halte. Tauche verwies in diesem Zusammenhang auf die Eindämmungsverordnung, nach der 3G auch für Zuschauer gelte.

Schönefelds Gemeindevertreter haben bereits in der vergangenen Woche erneut die außergewöhnliche Notlage für die nächsten Monate beschlossen.

Von Heidrun Voigt