Mit dem Schulbeginn am 10. August kam auch die Maskenpflicht für Brandenburger Schulen. So müssen selbst die Grundschüler in Gängen, Treppenhäusern, Fluren, Aulen und in der Mensa einen Mund-Nasenschutz tragen.

Eine von ihnen ist die Erstklässlerin Emma Stölzel, die am 8. August in der Grundschule Schulzendorf eingeschult wurde.

Ersatzmasken für die Kinder

Ihr Vater Tobias arbeitet für die Firma Knauer Wissenschaftliche Geräte GmbH, die seit über 50 Jahren medizinische Laborgeräte entwickelt und herstellt. Im Zuge der Corona-Pandemie ist der Berliner Familienbetrieb maßgeblich an der Produktion und Entwicklung von Anlagen beteiligt, auf denen der Impfstoff gegen das Virus hergestellt wird. Für Tobias Stölzel war klar, dass die Kinder für ihren Schulbesuch Ersatzmasken haben sollten.

Sachspende vorgeschlagen

„An einer Schule mit über 500 Schüler kann es immer mal wieder passieren, dass ein Kind eine Maske vergisst, diese kaputt geht oder einfach in eine Pfütze fällt“, erklärt Bürgermeister Markus Mücke. Um gewährleisten zu können, dass die Grundschüler in einem solchen Fall nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden, schlug der engagierte Vater seinem Arbeitgeber eine Sachspende für die Schulzendorfer Grundschule vor.

Am Donnerstag übergab Stölzel dann, stellvertretend für die Knauer GmbH 500 Einweg-Masken und 15 Flaschen Desinfektionsmittel am Markus Mücke als Vorsitzenden des Fördervereins „Verein macht Schule e. V.“

Von Joice Nkaigwa