Potsdam hat einen, Blankenfelde-Mahlow und Luckenwalde auch – und bald hat vielleicht auch die Gemeinde Schulzendorf einen Bürgerhaushalt. Geht es nach der Schulzendorfer SPD, sollen die Bürger in der Gemeinde spätestens ab 2022 mitbestimmen dürfen, wofür im Rathaus Geld ausgegeben wird.

„Wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung. Veranstaltungen, auf denen der Bürgermeister lediglich informiert, reichen nicht aus“, begründete Dominic Lübke, Fraktionsvorsitzender der SPD den Vorstoß. Schon zur Kommunalwahl 2019 hatten die Sozialdemokraten für die Einführung eines Bürgerhaushalts in Schulzendorf geworben.

Sorgen über Wandel im Ort

Lübke spricht von einem „Herzenswunsch“ der Schulzendorfer SPD. Zwar entscheiden die Gemeindevertreter bei der jährlichen Haushaltsplanung stets nach „bestem Wissen und Gewissen“, so der junge Sozialdemokrat. Dennoch kommen die Wünsche und Ideen der Bürger in seinen Augen viel zu kurz.

Wie groß der Wunsch bei den Einwohnern ist, gehört zu werden und an Entwicklungen teilzuhaben, zeigte zuletzt eine Kundgebung vor dem Rathaus. An der Demonstration im September 2019 beteiligten sich viele Alt-Schulzendorfer, aber auch junge Familien. Sie kritisierten in erster Linie die Erschließung immer neuer Baugebiete, die damit einhergehende Versiegelung vieler Flächen im Ort und äußerten in diesem Zusammenhang Sorgen, dass der Ort dem anhaltend hohen Zuzug nicht gewachsen sei.

Die Idee ist nicht neu

„Mit dem Bürgerhaushalt wollen wir eine Plattform schaffen, durch die Alt- und Neu-Schulzendorfer miteinander in Kontakt kommen und die Haushaltsrichtung in Zukunft mitbestimmen können“, sagte Lübke, auch mit Blick auf den Unmut vieler Einwohner angesichts des rasanten Wandels im Ort.

Der Vorstoß, einen Bürgerhaushalt einzuführen, ist nicht neu. Schon vor einigen Jahren diskutierte die Gemeinde über die Möglichkeit für Bürger, über den Haushalt ihrer Gemeinde mitzubestimmen. Es gab sogar eine Arbeitsgruppe. Die Bemühungen verliefen jedoch im Sande. Dominic Lübke will die Debatte gern wiederbeleben.

Hoher Investitionsstau und jetzt noch Bürger-Projekte?

Die meisten Fraktion stehen der Idee offen gegenüber, heißt es. Grüne, Linke und Bürgerbündnis haben ihre Mitarbeit bereits zugesagt. Die AfD hat sich bislang nicht geäußert. Und bei der CDU/ FDP ist man skeptisch. „So richtig erkenne ich den Sinn für Schulzendorf nicht“, sagte Fraktionsvorsitzender Joachim Kolberg ( CDU) und ergänzte: „Wir sind doch von den Leuten gewählt worden. Die Bürger können sich mit ihren Ideen und Wünschen jederzeit an den Gemeindevertreter ihres Vertrauens wenden und diesen bitten, sich für das jeweilige Anliegen einzusetzen.“

Zudem verwies er auf den hohen Investitionsstau, was Projekte im Ort anbelangt. Schon jetzt schaffe es die Verwaltung kaum, die vielen Beschlüsse fristgerecht umzusetzen, so Kolberg. Er warnte vor zu hohen Erwartungen an einen Bürgerhaushalt und gab sich zugleich kompromissbereit: „Wenn es eine Mehrheit dafür gibt, dann werden wir den Bürgerhaushalt als Fraktion nicht torpedieren“, kündigte der CDU-Politiker an.

Bürgerbudget als abgespeckte Version

Auch Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) reagierte auf den SPD-Vorstoß eher zurückhaltend: „Ich finde die Idee grundsätzlich gut, die Frage ist, inwieweit sich konkrete Projekte am Ende umsetzen lassen.“

In Luckenwalde, Blankenfelde-Mahlow und Potsdam dürfen die Bürger mitbestimmen, wofür das Rathaus Geld ausgeben oder wie die Kommune sparen soll. In Luckenwalde kann jeder einen Vorschlag machen, egal wie alt er ist. Die gewählten Vertreter beraten anschließend über die Anregungen. Lübke hält auch ein so genanntes Bürgerbudget für denkbar.

In anderen Kommunen in Brandenburg, etwa in Eberswalde und Bad Freienwalde, hat sich die Möglichkeit bereits etabliert, Vorschläge für eine bestimmte Verwendung dieses Budgets bei der Gemeinde einzureichen und durch die Einwohner über die Vorschläge abstimmen zu lassen. Praktiziert wird auch die Bewerbung um bestimmte Projektmittel, über deren Vergabe dann eine Bürgerjury entscheidet.

Von Josefine Sack