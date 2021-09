Schulzendorf

Die Aufstellung eines Sanitärcontainers zu den mit Beginn des Schuljahres in Betrieb genommenen drei Container-Klassenräumen an der Grundschule Schulzendorf ist beschlossene Sache. Die Gemeindevertreter haben sich auf ihrer Sitzung am Montag mit zehn Ja- zu vier Nein-Stimmen dafür ausgesprochen.

Die Container-Klassenräume sollen möglichst bis nach den Herbstferien eine Sanitäranlage erhalten. Quelle: Heidrun Voigt

Die Fertigstellung des Schulerweiterungsbaus hat sich um acht Monate verzögert und ist für Ende März geplant. Bis dahin muss der Unterricht für einen Teil der Schüler in dem Provisorium erfolgen. In Absprache mit der Schulleitung hat die Gemeinde den Weg zu den Toiletten im Schulhaus beziehungsweise der Mehrzweckhalle als zumutbar erachtet. Ein Teil der Eltern und Gemeindevertreter sieht das anders. Deshalb brachte Ramona Brühl, Fraktionsvorsitzende vom BürgerBündnis, die Beschlussvorlage ein, für Sanitäranlagen an den Containern während der Bauzeit zu sorgen.

Containertoiletten im Fokus

„So unpräzise, wie es dort steht, kann ich dem nicht zustimmen. Die Containertoiletten müssen praktisch umsetzbar sein, ohne Schachtung beispielsweise“, kritisierte Tim Kolbe (SPD) die Vorlage. Dem schlossen sich Markus Witteck (CDU/FDP) und Claudia Mollenschott (Die Linke) an. „Es sind so viele Fragen offen. Selbst wenn wir zur Beschlussfassung kommen, wie soll es die Verwaltung umsetzen?“, gab Mollenschott zu bedenken.

Der Bürgermeister und Gemeindevertreter diskutierten das Für und Wider eines Sanitärcontainers. „Die Erfahrungen bisher haben bestätigt, dass der Weg zur Toilette unproblematisch ist. Ihre Argumente klingen superdramatisch, aber die Realität ist eine andere“, wandte sich Bürgermeister Markus Mücke an Brühl. Er fragte die Gemeindevertreter, woher die Verwaltung das Geld nehmen solle. Das könne nur an anderer Stelle abgezweigt werden.

Bürgermeister Markus Mücke verwies auf Einsparungsvorschläge

Mücke verwies in diesem Zusammenhang auf die Einsparungsvorschläge des Rathauses bei der Sanierung des Gehweges in der Rosa-Luxemburg-Straße, die die Gemeindevertreter nicht mitgetragen hätten. Witteck schlug vor, von den für die Renovierung des Schulhauses vorgesehenen 87.000 Euro – von denen 50.000 bereits für die Schulcontainer ausgegeben wurden – auch die Sanitäranlagen zu bezahlen.

Eine kurze Pause nutzte die Fraktion BürgerBündnis, um die Beschlussvorlage zu präzisieren. Der Bürgermeister wurde beauftragt, eine Sanitäranlage mit zwei WCs und einem Waschbecken in mobiler Ausführung einschließlich Wasser- und Abwassertechnik, ohne Schachtarbeiten, maximal 25 Meter entfernt, vorzugsweise auf der vorhandenen Baustraße, möglichst bis nach den Herbstferien aufzustellen.

Von Heidrun Voigt