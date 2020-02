Grundschule Schulzendorf steht ohne Leitung da

Schulzendorf

Schock in Schulzendorf: Die langjährige Konrektorin an der Grundschule in Schulzendorf, Irmgard Lefaß, ist überraschend gestorben. Das bestätigte Elternsprecher Markus Witteck. Er verwies auf ein Informationsschreiben, das die Schule am Mittwoch an die Eltern der Schüler verschickt hatte.

„Der Tod von Frau Lefaß hat uns sehr getroffen. Wir befinden uns alle in einer Art Schockstarre“, beschrieb Witteck die momentane Stimmung an der Grundschule. Das Schulamt Cottbus habe sich bereits am Montag eingeschaltet und eine Sportlehrerin aus dem Kollegium als kommissarische Schulleiterin eingesetzt. Der Schulbetrieb läuft – den Umständen entsprechend – normal weiter.

Schulamt sucht neue Schulleitung

Irmgard Lefaß galt innerhalb der Gemeinde als regelrechte Institution. „Sie gehörte quasi schon zum Inventar der Schule. Für die Kinder war sie wie eine liebe Omi“, würdigte Witteck die engagierte Pädagogin. Die Anfang 60-Jährige war einst selbst Schülerin an der Grundschule. Nach ihrem Studium kehrte sie als Lehrerin zurück und blieb bis heute.

Durch den Tod der beliebten Konrektorin ist die Grundschule quasi führungslos. Schulleiter Frank Freese, ebenfalls Anfang 60, ist bereits seit etwa einem Jahr krank geschrieben und wird wohl nicht mehr in den Dienst zurückkehren. Das Schulamt in Cottbus sucht bereits einen Nachfolger. Der oder die neue Rektor/-in soll bereits zum kommenden Schuljahr nach den Sommerferien an der Grundschule anfangen.

Die geplante Schulerweiterung ist durch den tragischen Führungswechsel nicht in Gefahr. Wie berichtet, ist die Grundschule aufgrund steigenden Schülerzahlen mittlerweile zu klein. Sie soll in diesem Jahr für rund 5 Millionen Euro erweitert werden. Die Gemeinde hat Anfang Februar den Bauantrag für das zusätzliche Schulgebäude gestellt. Ende des Jahres könnte es in der Ilgenstraße losgehen.

Von Josefine Sack