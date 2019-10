Schulzendorf

Am Freitagmorgen wurde die Polizei zur Richard-Israel-Straße in Schulzendorf gerufen, da in der vorangegangenen Nacht Unbekannte in die Geschäftsräume einer Pflegeeinrichtung eingebrochen waren. Nach dem gewaltsamen Eindringen in ein Büro war ersten Aussagen zufolge ein 400 Kilogramm schwerer Tresor gestohlen worden.

Kriminaltechniker haben Spuren gesichert

Einer Beute von einigen hundert Euro steht ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von etwa 3000 Euro gegenüber. Nach einer ersten Spurensicherung durch Kriminaltechniker des Tatortdienstes hat die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Von MAZonline