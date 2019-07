Schulzendorf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte einen Audi A6 von einem Grundstück in der Salzgitterstraße in Schulzendorf. Um das Auto vom Grundstück fahren zu können, brachen die Täter das Tor zur Zufahrt auf. Die Polizei fahndet nach dem Audi.

Von MAZonline