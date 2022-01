Schulzendorf

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag erfolglos versucht, einen Zigarettenautomaten in der Karl-Marx-Straße in Schulzendorf aufzusprengen.

Die konkrete Schadenhöhe ist noch nicht bekannt. Täter scheiterten auch in Großziethen. Sie hatten versucht, den Automaten mit Pyrotechnik zu öffnen. Kriminaltechniker sicherten umfangreiche Spuren.

Von MAZonline