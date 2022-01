Schulzendorf

Was haben ein Hochzeitskleid, die Goldenen Schallplatten und Aufnahmen vom Mars gemeinsam? Sie sind alle durch die Hände von Egmont Graf von Stange zu Ritteburg gegangen. Der Mann mit dem Adelstitel ist der Inhaber des Geschäfts Stange Art Company in Schulzendorf und rahmt all diese Dinge. „Neben Kunstdrucken, Grafiken, Stichen, Postern und anderem haben wir schon Münzsammlungen, Teppiche, getrocknete Blumen, ein Hochzeitskleid, ein Trikot von Union mit Unterschriften der Spieler und sogar einen BH gerahmt“, verrät der Fachmann.

Ein Blick in den Verkaufsraum im Schulzendorfer Herweghcenter. Quelle: Heidrun Voigt

Für das Zentrum für Deutsche Luft- und Raumfahrt fasste er schon öfter Bilder von Planeten und Sternen ein – im vergangenen Jahr Aufnahmen vom Mars. Zudem schafft der Geschäftsmann jährlich für mehr als 2000 Goldene Schallplatten und Musikawards ein „Gehäuse“. „Aus rechtlichen Gründen kann ich leider keine Musikfirma nennen, aber die meisten der bekanntesten Pop- und Schlagergrößen sind dort unter Vertrag, auch internationale“, erzählt Egmont Graf von Stange zu Ritteburg.

Hotels ließen während Corona keine Bilder rahmen

Er betont, dass die Musikawards von der Pandemie nicht betroffen waren – im Gegenteil, die Aufträge seien mehr geworden. Das hat ihn während Corona über Wasser gehalten. Andere Aufträge hingegen – wie die Ausstattung von Hotels mit Bildern – wurden storniert. Auch Kundenaufträge aus den sechs großen Möbelhäusern in Berlin und Brandenburg, die er bedient, sind zurückgegangen.

Seit 2010 ist die Stange Art Company in Schulzendorf. Quelle: Heidrun Voigt

Sorgen macht dem Geschäftsmann und seinem Angestellten auch die Preisentwicklung während der Pandemie. Etwa 30 bis 40 Prozent sind die Materialien teurer geworden. Das bedeutet für die Stange Art Company, dass mehr Geld ausgegeben und neue Preislisten erstellt werden müssen. Zudem sind die Lieferzeiten länger geworden.

Stange Art Company hat bisher 16 Lehrlinge ausgebildet

Egmont Graf von Stange zu Ritteburg gründete seine Firma 1995. Er hatte Läden in Wildau, Teltow und Waltersdorf. Wegen Umsatzeinbußen von bis zu 70 Prozent während der Wirtschaftskrise 2008/09 musste er zwei schließen. Von Waltersdorf zog die Firma 2010 nach Schulzendorf ins Herweghcenter. Trotz aller Schwierigkeiten hat der Fachmann bisher 16 Lehrlinge ausgebildet. Sein Wissen würde er jeder Zeit gern weiter vermitteln, aber es fehlt an geeigneten Bewerbern, sagt er.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und wie ist er zu seinem Beruf gekommen? „Ich habe Baufacharbeiter gelernt und in Bad Frankenhausen das Panorama Museum mit dem Tübke Bild mitaufgebaut – ich stamme aus Thüringen“, erzählt er. Während der Armeezeit in der DDR wurde er zudem zum Sprengmeister ausgebildet. Schon immer habe er aber ein Faible für Kunst gehabt und sich mit Malerei und Grafik beschäftigt. „1989 bestand ich vor der Zentralen Gutachterkommission Bildende Kunst meine Prüfung. Damit war ich freiberuflicher Maler und Grafiker.“

Egmont Graf von Stange zu Ritteburg verkauft auch eigene Bilder

Nach der Wende absolvierte der vielseitige Mann eine Ausbildung zum Computergrafiker in der Multimediaherstellung von Trickfilmen in Adlershof. Danach war Stange als Dekorateur und Werbemittelhersteller bei einem Möbelhaus tätig. Da Originalbilder von ihm dort verkauft wurden, kam die Anfrage, ob er bereit wäre, eine Firma für Einrahmungen zu gründen. Er sagte Ja.

„Eigentlich übe ich jetzt vier Berufe aus: Künstler, Kaufmann, Tischler und Glaser. Es ist nie langweilig. Man hat mit vielen Kunden in vielen Bereichen zu tun“, stellt der Experte schmunzelnd fest. Auch heute malt er noch und verkauft seine Bilder in Schulzendorf.

So kam Egmont Stange zu seinem Adelstitel

Gefragt nach seinem Adelstitel antwortet Egmont Graf von Stange zu Ritteburg, der bis 2009 Egmont Stange hieß: „Als Nachfahre des Ritters Dietrich von Stange, welcher im 13. Jahrhundert die Stadt Freystadt in Westpreußen gründete, bekam ich 2009 von Ihrer Königlichen Hoheit Angela Maria Prinzessin von Hohenzollern den Adelstitel verliehen. Ritteburg ist mein Geburtsort.“ Er erläutert, dass mit der Weimarer Republik der Adel als bevorrechtigter Stand abgeschafft wurde. „Nach der Wende bekam ich ein Schreiben vom Adelsverband und wurde gefragt, ob ich den Titel meiner Vorfahren zurück möchte. Und da dachte ich, warum nicht.“

Der Fachmann mit blauem Blut hat auch noch einen Tipp, worauf beim Rahmen eines Bildes geachtet werden sollte. „Die Einrahmung muss optimal zum Bild passen. Bei Aquarellen und Grafiken ist das Passepartout ein wichtiger Bestandteil. Mit Museumsglas erfährt das Objekt eine sehr große Aufwertung. Es entspiegelt, bietet UV-Schutz und die Farben kommen klarer rüber.“

Von Heidrun Voigt