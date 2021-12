Schulzendorf: Einbruch in Wohnhaus

Schulzendorf

Als die Bewohner eines Hauses in der Straße Am Abhang in Schulzendorf am Samstagabend nicht daheim waren, versuchten bislang unbekannte Personen, in das Haus einzudringen. Über ein Fenster an der Rückseite gelangten sie in das Einfamilienhaus und durchwühlten den Wohnbereich. Ob etwas entwendet worden ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird bislang mit 500 Euro beziffert. Durch die Kriminaltechnik wurden Spuren gesichert.

Von MAZonline