Schulzendorf

Nachdem bereits die Nachbargemeinden Eichwalde, Schönefeld und Zeuthen den Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen haben, wurde diesem nun auch in Schulzendorf zugestimmt. Auf der vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung hat die Mehrheit diesem nach mehreren Änderungswünschen zugestimmt.

Wie in den Jahren zuvor, weist auch dieser ein Defizit auf. Lag dies für das Jahr 2020 noch bei 117 000 Euro, sind es im Entwurf für 2021 bereits 430 000 Euro. So plant die Kommune viele Investitionen, bei der die Gemeindevertreter dazu bereit waren Abstriche zu machen.

Statt Geräte wie einen Rider, einen Radlader und ein Multicar zu kaufen, sollen diese in den kommenden Jahren gemietet werden. Letztes verursacht dabei jedoch höhere Kosten, als bei einem Kauf. Demnach liegen die Kosten für ein Multicar bei 98 000 Euro, bei einer Mietdauer von sechs Jahren muss die Gemeinde jedoch 102 000 Euro dafür ausgeben, wie diese mitteilt.

Um das Loch im Haushalt auszugleichen, diskutierten die Gemeindevertreter bereits beim Beschluss im vergangenen Jahr die Grundsteuer anzuheben. Dieser liegt bei 340 Prozent und ist damit deutlich niedriger als der Landesschnitt und der Satz der Nachbargemeinden.

Nachdem der Vorschlag der Verwaltung im letzten Jahr noch abgelehnt wurde, sprach sich auch in diesem Jahr die Mehrheit der Gemeindevertreter dagegen aus diese auf 409 Prozent anzuheben. Als Kompromiss wurde anschließend ein Hebesatz von 375 Prozent vorgeschlagen, doch auch der fand unter der Gemeindevertretung Ablehnung.

Im Jahr 2021 investiert die Kommune weiterhin in dem Bereich Infrastrukturausbau. So sollen für die Grundschule Container aufgebaut werden, um Kapazitäten zu schaffen. Ein weiterer Container soll auf dem Gelände des alten Rathauses in der Otto-Krien-Straße errichtet werden, um dort provisorisch eine Interims-Kita mit mindestens 40 Plätzen einzurichten.

Darüber hinaus soll im Mühlenschlag ein Spielplatz entstehen und das Rathaus mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Der Kostenpunkt für die Anlagen liegt bei 100 000 Euro. Zudem sind unter anderem Investitionen für die Projektskizze einer Ringbuslinie für die ZEWS-Gemeinden geplant in Höhe von 50 000 Euro und Aufwendungen für die Teilnahme an der BEAR-Studie mit 20 000 Euro.

Von Joice Nkaigwa