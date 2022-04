Schulzendorf

Mehr als zwei Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine wurden bereits in Polen aufgenommen. Und die polnische Zivilgesellschaft zeigt sich ausgesprochen solidarisch, aber sie kann auch Unterstützung aus den Nachbarländern bei der Bewältigung der Aufgaben gebrauchen. Das sagte man sich auch in der Gemeinde Schulzendorf. Dort wurde ein Spendenaufruf gestartet, um die polnische Partnerstadt Kargowa zu unterstützen.

Vier Wochen zuvor waren bereits Güter für einen privaten Hilfstransport in die Ukraine gesammelt worden. Am Samstag machte sich Bürgermeister Markus Mücke mit Ronny Geiseler aus der Gemeindeverwaltung nun selbst mit Sachspenden auf die Reise nach Polen. Im Gepäck hatten sie Hygieneartikel, Schulsachen, haltbare Lebensmittel, Bettdecken, Kissen und und und. „Wir sind mit einem Transporter, den uns die Firma Kossatz kostenlos zur Verfügung gestellt hat, Samstagvormittag losgefahren“, berichtet Markus Mücke. Die Fahrt verlief reibungslos.

Von Schulzendorf nach Kargowa mit dem Transporter

In Kargowa angekommen, wurden sie unter anderem vom Bürgermeister Jerzy Fabis und dem Chef des Kulturhauses, Tomasz Furtak, empfangen. Vor Ort wurde alles ausgeladen und sortiert. „Inzwischen sind 150 ukrainische Flüchtlinge in der polnischen Stadt- und Land-Gemeinde privat untergekommen“, weiß Markus Mücke. Er berichtet, dass Ukrainer, die bereits vor dem Ausbruch des Krieges in Kargowa gearbeitet haben, viele ihrer Verwandten und Freunde nachgeholt hätten. „In Kargowa existieren die gleichen Probleme wie bei uns, beispielsweise die Sprachprobleme bei der Einschulung der Kinder“, stellt Markus Mücke fest.

Er hat mit den Verantwortlichen vor Ort auch darüber gesprochen, wie gezielter geholfen, der Bedarf in der Partnerstadt konkreter ermittelt werden könne. Mücke verweist darauf, dass es im Schulzendorfer Rathaus keine Lagerflächen gebe und deshalb zeitnah Aufrufe gemacht werden, welche Hilfsgüter benötigt werden. „Auf der Internetseite unserer Gemeinde werden die Termine zur Spendenannahme veröffentlich. Gern kann man auch unseren Newsletter abonnieren, dann ist man aktuell informiert“, rät der Gemeindechef.

Treffen mit Ukrainern in der „Butze“ in Schulzendorf

Am Donnerstag, um 19 Uhr hat er Menschen aus der Ukraine in die Begegnungsstätte „Butze“ eingeladen, um „voneinander etwas zu erfahren“. Der Bürgermeister möchte über die Struktur und Anlaufstellen in der Gemeinde informieren. Ziel ist es auch, dass sich die ukrainischen Flüchtlinge untereinander kennenlernen und austauschen. Mücke möchte in Absprache mit dem Kulturklub anregen, dass sich die Ukrainer in regelmäßigen Abständen in der „Butze“ treffen und gemeinsam kochen können.

