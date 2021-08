Schulzendorf

In der Familie Arendt aus Schulzendorf ist der Vierbeiner der Star. Denn Hündin Annie stand bereits mehrmals an einem Filmset vor der Kamera. Was für viele nur ein großer Traum bleibt, ist für die große Schweizer Sennenhündin zur Arbeit geworden.

An der Seite von Wotan Wilke Möhring

In der ZDF-Dramaserie Sløborn spielt Annie an der Seite von Wotan Wilke Möhring und Annika Kuhl den Familienhund Knuspa. Doch was eigentlich ganz idyllisch klingt, ist der Beginn einer Katastrophe, die realer kaum sein könnte.

So spielt die Geschichte der Serie auf der fiktiven deutschen Insel Sløborn, nahe der dänischen Grenze, die vor allem durch Tourismus geprägt ist. Als plötzlich die Taubengrippe grassiert, die nicht nur hochgradig ansteckend, sondern auch in neun von zehn Fällen tödlich verläuft, bricht das Chaos aus, auch auf der Insel.

Hündin Knuspa, gespielt von Annie, ist Teil der Familie Kern, die neben der Pandemie gegen viele weitere Probleme kämpft. Obwohl die Sendung erst nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie erschienen ist, sind die Parallelen reiner Zufall, wie das ZDF betont. „Die Geschichte ist rein fiktiv und entstand im Herbst 2019 – lange vor dem Corona-Ausbruch“, heißt es auf der Website.

Die komplexe Handlung stammt aus der Feder von Christian Alvart, der die Serie produzierte, Regie und die Kamera führte. Er selbst fragte die Schulzendorferin Sabrina Arendt, ob sie sich vorstellen könnte, dass Hündin Annie Teil der Serie wird, wie sie erzählt. Denn wie es der Zufall will, ist Alvart der Mann ihrer Freundin.

Regisseur Christian Alvart ist ein Bekannter der Familie

Die Anfrage kam überraschend für sie, denn eigentlich ist Annie gar kein Fernsehhund. Doch die 43-Jährige beschäftigt ihre Hunde gern, wie sie sagt. Neben der fünfjährigen Annie besitzt sie die dreizehnjährige Juna, ebenfalls eine große Schweizer Sennenhündin.

So hat Sabrina Arendt den Hunden schon früh viele Kommandos beigebracht, was für die Produktion eine gute Voraussetzung war. „Sie musste keine großen Tricks am Set machen, deswegen hat das gut gepasst“, sagt die 43-Jährige.

Für die gelernte Erzieherin war die Arbeit mit Hündin Annie ein ganz besonderes Erlebnis. „Das war schon spannend, das zu erleben“, sagt sie. Nachdem sie bereits 2019 in Berlin, Polen und auf Norderney bei den Dreharbeiten für die erste Staffel dabei waren, ging es in diesem Jahr mit der zweiten Staffel für die beiden weiter. Immer mit dabei Sabrina Arendts Vater Wolfgang Reichert. „Nur zur Sicherheit, falls ich ausfallen sollte“, erklärt sie, da sie an Multiple Sklerose leidet.

Die Hündin Annie aus Schulzendorf am Set von der ZFD-Serie Sloborn mit Besitzerin Sabrina Arendt und ihrem Vater Wolfgang Reichert Quelle: privat

Am Set war sie dann immer in der Nähe von Hündin Annie, der sie dann versteckt Befehle gab. „Ich musste immer aufpassen, ob ich gerade im Bild stand“, erinnert sich Sabrina Arendt. Doch das Team sei immer verständnisvoll gewesen. „Alle haben gewusst, dass wir keine Dreherfahrung haben und uns alles erklärt.“ Mittlerweile kennen sie und Annie sich jedoch aus, wie sie sagt. Vieles klappe am Set sogar besser als zu Hause.

So mag die Hündin partout kein Wasser. „Sie geht nicht einmal durch eine Pfütze“, lacht Sabrina Arendt. In einer Szene ging es für Annie jedoch ans Meer. Annie sollte vom Strand aus zum Waser schauen. „Damit das gut klappt, habe ich mich einfach zu Christian Alvart, der mit der Kamera im Meer stand, gestellt und gewunken“, erinnert sich die Hundebesitzerin.

Annie steht vor allem mit Kindern vor der Kamera

Und es funktionierte sogar so gut, dass Annie kurzerhand ins Meer sprang und zu ihrem Frauchen schwamm. „Glücklicherweise waren da schon alle wichtigen Szenen im Kasten und wir konnten ein Bad im Meer genießen“, sagt sie, denn nach anfänglicher Skepsis fand die Hündin die Abkühlung toll.

In den Drehpausen spielten die Kinder, die den Nachwuchs des Ehepaar Kerns in der Serie mimen, gern mit der Hündin, was die Beziehung vor der Kamera umso echter aussehen ließ. Denn vor allem in der zweiten Staffel drehte der Vierbeiner mit den jungen Schauspielern. „Wir haben selber zwei Kinder und daher kann Annie auch so gut mit ihnen.“

Für besonders viele Lacher sorgte die Hündin am Set während einer Szene im Auto. „Plötzlich sprangen alle Darsteller hastig und keuchend aus dem Auto, weil Annie, die im Kofferraum saß, ein Lüftchen entweichen ließ“, erinnert sich Sabrina Arendt.

Trotz der tollen Erfahrungen, die sie am Set gesammelt haben, wird es für Annie vermutlich bei dem einen Projekt vor der Kamera bleiben. „Ich habe ja eigentlich meinen Beruf und da ist es immer schwierig das möglich zu machen“, erklärt sie. Zwar konnte sie auch vom Set aus am Laptop arbeiten, doch der Alltag mit Kindern gestaltet sich dann für ihren selbstständigen Mann schwieriger.

Dennoch sei sie froh über die Erfahrung und freut sich, ihre Hündin auch im TV bestaunen zu können. „Sie ist wirklich sehr fotogen“, scherzt die Besitzerin. Bislang sind keine weiteren Drehtermine für die Serie geplant und die zweite Staffel wurde erst kürzlich abgedreht. Aber vielleicht geht es für Sløborn irgendwann weiter und dann auch für Annie vor der Kamera.

Die Hunde von Sabrina Arendt, Juna und Annie Quelle: Joice Saß

Von Joice Saß