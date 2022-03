Schulzendorf

Jens Wollenberg ist ein Mann, der sich in keine Schublade stecken lässt. Er sagt nicht nur geradeheraus, was er denkt, er setzt sich auch konsequent für seine Überzeugungen ein – egal, ob es unbequem und mit viel Aufwand verbunden ist.

Jens Wollenberg hat immer viele Ideen. Quelle: Heidrun Voigt

Im Jahr 1998 ist er aus dem tiefsten Berlin-Kreuzberg, dem SO 36, nach Schulzendorf gezogen. Er beteuert, dass ihm die Stadt nie gefehlt habe, zumal er unter der Woche täglich zur Arbeit an die Bruno-Taut-Schule in Berlin-Lichtenberg gefahren sei. Er war dort Fachleiter für Geschichte, Politikwissenschaften und Sozialkunde. In der Region ist der Mann vor allem für seine kulturellen Veranstaltungen und als Herausgeber der linksliberalen Zeitschrift „Der Uhu“ bekannt.

Schulzendorfer setzt sich für Kultur ein

„Ich mache das, was mir Spaß macht, und ich biete mit einer Riesenlust Kultur an und habe großes Glück, dass ich mit einer Frau verheiratet bin, für die Kultur auch ganz wichtig ist“, sagt Jens Wollenberg, der seit fast 25 Jahren mit der Künstlerin Susanne Thäsler verheiratet ist. Geboren wurde Jens Wollenberg 1947 in West-Berlin. Er studierte Germanistik und Geschichte an der Freien Universität Berlin und arbeitete als Lehrer. Neben seinem Studium trieb er mehrere Jahre Leistungssport, war Langstreckenläufer.

„Im Jahr 1971 war ich Deutscher Meister, heute muss man sagen, bundesdeutscher Meister, über 10 000 Meter und hatte mich schon für die Olympischen Spiele 1972 in München qualifiziert. Meine Karriere musste ich aber wegen einer schweren Rückenverletzung beenden“, berichtet er. Aber nach einiger Zeit begann er wieder zu trainieren und hatte Erfolge bei internationalen Marathonläufen. Jens Wollenberg erzählt, dass er eine linke Sozialisierung in der Kirche in Berlin-Neukölln erfahren habe. „Ich war damals 16 Jahre alt, und der Pfarrer hat mit Kursen zu Sigmund Freud und Karl Marx mein Interesse geweckt.“ Er berichtet, dass er aus einer sehr christlichen Familie stamme. Sein Großvater war Pfarrer und hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil er im 2. Weltkrieg Juden versteckt hatte.

Heine im Kaiserbahnhof Halbe

In eine Partei ist der politisch interessierte Mann allerdings erst spät eingetreten. Das war 2010 in Die Linke. „Meine Tochter hat zu mir gesagt: Links quatschen kann jeder, dann mach doch mal was. Ich war zwei Jahre im Vorstand der Linken LDS.“ Heute ist Jens Wollenberg der Kulturbeauftragte der Linken im Kreis. Als solcher organisiert er nicht nur Aktionen wie das Lesen von Friedenstexten am 8. Mai am VVN-BDA-Denkmal in Königs Wusterhausen und ein Friedensfest am 27. August, ebenfalls in Königs Wusterhausen, sondern auch andere Veranstaltungen. Dazu gehören „Heine gets the groove“ im Kaiserbahnhof Halbe am 26. Juni. Der Schauspieler Uwe Neumann und der schottische Gitarrist Ian Melrose präsentieren dann ein szenisches Konzert zu Heinrich Heine.

Einen Teil seiner Veranstaltungen organisiert Wollenberg auch privat. Er begann damit, als er mit 65 vor zehn Jahren seinen Schuldienst beendete. Etwa 30 Frühschoppen hat er auf die Beine gestellt, in denen er mit Persönlichkeiten wie Heinrich Fink, der Rektor der Humboldt-Universität Berlin war, oder dem Schauspieler Herbert Köfer sprach. Heute organisiert Wollenberg Darbietungen im Zeuthener Bürgerhaus, im Lübbener Wappensaal, im Esperanto-Bahnhof sowie im Kaiserbahnhof Halbe.

Und er gibt die linksliberale Zeitung heraus. „Vor neun Jahren begann ich, den ,Uhu’ monatlich herauszugeben. Davor war ich ein paar Monate Chefredakteur der ‚Parteizeitung‘ der Linken, aber ich war unzufrieden mit dem Profil. Ich wollte auch Leute aus der SPD oder der Kirche erreichen und zu Wort kommen lassen“, erzählt Jens Wollenberg. Da das nicht möglich war, rief er kurzerhand seine eigene Zeitung ins Leben. Er räumt ein, dass sich „Der Uhu“ finanziell nicht rentiere, aber das sei ihm egal. Auf die Frage, wer die Zeitung finanziere, antwortet er lachend, der Berliner Senat, der ihm seine Pension zahle.

Von Heidrun Voigt