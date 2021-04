Schulzendorf

Die Gemeinde Schulzendorf bietet in Kooperation mit der VS Bürgerhilfe gGmbH ab 7. April kostenfreie Corona-Tests für Einwohner der Gemeinde an. Immer mittwochs und donnerstags von 13 und 15 Uhr haben Schulzendorfer die Möglichkeit, sich beim Häuslichen Pflegedienst der VS Bürgerhilfe in der Richard-Israel-Straße 2 testen zu lassen.

Lesen Sie auch: Wo man sich in Dahme-Spreewald auf das Coronavirus testen lassen kann

Der Abstrich erfolgt durch das Fenster auf der Rückseite und wird von erfahrenem Fachpersonal durchgeführt. Nach 15 Minuten erhalten die Teilnehmer ihr Testergebnis schriftlich.

Teststelle auch in der Sporthalle Walther-Rathenau-Allee

Der DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald e. V. bietet kostenfreie Corona-Tests montags und mittwochs von 17-19 Uhr in der Sporthalle, Walther-Rathenau-Straße 74 an. Auch hier steht geschultes Fachpersonal bereit, die Testungen pro Bürger einmal in der Woche durchzuführen. Der Personalausweis ist mitzubringen.“

Von MAZonline