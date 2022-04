Schulzendorf

„Wir sind wild entschlossen, in diesem Jahr unseren Ostermarkt durchzuführen“, sagt Heidi Burmeister vom Vorstand des Vereins zur Wiederherstellung der Patronatskirche und des Dorfangers Schulzendorf. Nachdem die vergangenen zwei Jahren die beliebte Familienveranstaltung pandemiebedingt ausfallen musste, lädt der Verein nun am Samstag, dem 9. April, ab 14 Uhr in die Patronatskirche nach Schulzendorf ein.

Allerdings werden in diesem Frühjahr nicht die Hortkinder ein Theaterstück aufführen, weil sie durch Corona nicht ausreichend Gelegenheit zum Proben hatten. Dafür findet ein Konzert des Singekreises Wildau statt. Der Auftakt ist um 15 Uhr. Anschließend spielt Mara Erdmann auf der Violine. Sie wird von ihrer Mutter Johanna Erdmann am Flügel begleitet. Auch eine österliche Lesung von Vereinsmitgliedern steht auf dem Programm.

Patronatskirchenverein Schulzendorf organisiert Programm

Die Besucher können in der Patronatskirche zudem Silvia Zimmermann über die Schulter schauen. Die Kunsthandwerkerin wird zeigen, wie sie Eier mit Hilfe der Kratz- und Graviertechnik gestaltet. Die kleinen Kunstwerke werden auch verkauft. Der Verein zur Wiederherstellung der Patronatskirche und des Dorfangers Schulzendorf sorgt auch für die jüngsten Besucher. Heliumballons und Kinderschminken werden angeboten.

„Wir freuen uns, dass auch der Verein der Gartenfreunde und Siedler sowie der Kulturclub Schulzendorf mit von der Partie sind. Die Siedler werden Kuchen backen und der Kulturklub Waffeln“, erzählt Heidi Burmeister. Sie verweist darauf, dass der Patronatskirchenverein für Grillwürste sorgen wird. Den Abschluss des Ostermarktes bildet das traditionelle Ostereiersuchen im Kirchgarten. „Wir freuen uns auf schöne Gespräche und geben gern Infos zu weiteren Arbeiten in der Kirche“, sagt Heidi Burmeister. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Der Patronatskirchenverein bittet um eine Spende für die Renovierung der Kirche. Es gelten die aktuellen Coronaregeln.

Von Heidrun Voigt