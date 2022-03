Schulzendorf

Ein Bösendorfer Flügel ist klanglich zu vielen Nuancen fähig. Er ist der Rolls-Royce unter den Tasteninstrumenten. Mit seinem satten Bass und warmen romantischen Klang bietet er sich besonders zur Kammermusik und Liedbegleitung an – und das in der Klassik als auch im Jazz.

Ein Bösendorfer Flügel steht seit Kurzem in der Patronatskirche Schulzendorf. Am Sonnabend, dem 26. März, stellt Richard Fischer ihn in einem Konzert vor. Der Pianist und Klavierpädagoge hat den Flügel als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. „Ich habe das Instrument, als ich 13 Jahre alt war, von meinen Eltern geschenkt bekommen. Viele Jahre stand es in meinem Elternhaus in Nürnberg“, erzählt Richard Fischer. In seiner Berliner Wohnung habe er ein gutes Klavier und er fände es schade, wenn der Flügel nicht genutzt würde, nur rumstehe, meint der Pianist.

Schulzendorf ist die vierte Station für den Bösendorfer Flügel

Er berichtet, dass das Instrument schon eine Reise hinter sich habe. Zuerst stand es in einem Berliner Tonstudio, dann in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg und dann bei der Kirchengemeinde Am Lietzensee in Charlottenburg. Es wurde zu Chorproben und Konzerten genutzt als auch zu Hochzeiten und Gottesdiensten. Aus verschiedenen Gründen musste der Flügel ‚weiterreisen‘.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Richard Fischer kannte die Patronatskirche und den alten Flügel dort von den Konzerten seiner Klavierschüler, die er in Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf unterrichtet. Einmal im Jahr haben sie ein Vorspiel in der Patronatskirche. Als der Musikpädagoge Heidi Burmeister vom Verein zur Wiederherstellung der Patronatskirche und des Dorfangers Schulzendorf fragte, ob der Flügel für die Patronatskirche in Frage käme, freute sie sich sehr. „Es ist sehr schön, solch ein wertvolles Stück hier zu haben. Alle Vereinsmitglieder, denen ich davon erzählte, sind sehr angetan“, berichtet Heidi Burmeister.

Lesen Sie auch:

Königs Wusterhausen: Friedenskonzert auf dem Funkerberg

Eichwalde: Ukrainische Gäste im Haus

Sie verweist darauf, dass der alte Flügel an die Musikschule in Wildau gegangen sei. Mit der Gemeinde hat der Pianist einen Vertrag für die Dauerleihgabe gemacht. „Das Instrument ist versichert, steht hier gut und ist abgeschlossen. Es ist ein guter Deal für beide Seiten“, stellt Richard Fischer fest. Der Pianist wird zum Konzert Stücke von Frederic Chopin auf dem Bösendorfer Flügel spielen sowie einige andere Werke, darunter Maurice Ravel. Dessen Klavier-Lehrer hatte einst Stunden bei Chopin erhalten. Eine Mischung aus virtuosen Stücken und Nocturnes stehen auf dem Programm. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten für 10 Euro können unter 033762/4 09 59 oder vorbestellt werden. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Von Heidrun Voigt