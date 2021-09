Schulzendorf

Wer noch keine Pläne für das Wochenende hat und sich gern sportlich betätigt, könnte im Physiotherapie- und Trainingszentrum Freisportler in Schulzendorf den Samstagnachmittag verbringen. Denn hier wird am Nachmittag das einjährige Jubiläum gefeiert.

Bereits seit einem Jahr bietet man dort ein Sportangebot mit ganzheitlichen Aspekt an. So setzt man schon während der Physiotherapie darauf, die Patienten in Bewegung zu bringen und im nachfolgenden Training baut man anschließend darauf auf.

Neben vielen modernen Trainingsgeräten sticht das Freisportler vor allem mit einem Outdoor-Trainingsbereich hervor, der aufgrund der Corona-Maßnahmen entstand. Hier können nicht nur Sportgruppen auf ihre Kosten kommen, denn auch verschiedenste Geräte können in dem Außenbereich genutzt werden.

Tag der offenen Tür am 11. September

Auch wenn das erste Jahr durch den monatelangen Lockdown kein einfacher Start für das Unternehmen war, so möchte man das Jubiläum dennoch gebührend feiern. Am 11. September ab 15 Uhr lädt man daher zu einem Tag der offenen Tür in der Jahnstraße 26 ein.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab 16 Uhr kann dann bei einer gemeinsamen Trainingseinheit zusammen Sport gemacht werden, um den Tag dann anschließend ab 17 Uhr bei einem „Grill & Chill“ gemütlich ausklingen zu lassen.

Von Joice Saß