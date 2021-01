Schulzendorf

In den Nachmittagsstunden am Mittwoch lief in der Freiligrath-Straße ein Hund auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines Mercedes konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Der verletzte Hund wurde von der Besitzerin zum Tierarzt gebracht.

