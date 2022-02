Schulzendorf

Die Schulzendorfer Gemeindeverwaltung plant eine Erhöhung der Grundsteuer, das geht aus dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 hervor, den sie in der vergangenen Woche der Gemeindevertretung vorgelegt hat. Der Hebesatz soll von 340 auf 410 Prozent steigen

„Wir als Verwaltung wollen unseren Steuersatz auf das Landesniveau erheben. Deutschlandweit liegt er bei 478. Unsere Ausgaben für Strom, Wasser und Gas wachsen und wir müssen unsere dauerhaft laufenden Kosten aus den laufenden Einnahmen decken. Sparguthaben sind irgendwann aufgebraucht“, begründet der Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) diesen Schritt. Er schätzt, dass eine zusätzliche Belastung von 30 Euro im Jahr für Grundstückseigentümer entsteht. Die Verwaltung rechnet durch diese Maßnahme mit Mehreinnahmen von 100.000 bis 120.000 Euro pro Jahr.

Linke und CDU/FDP in Schulzendorf gegen Anhebung der Grundsteuer

Die Fraktionen Die Linke und CDU/FDP haben sich bereits gegen die Anhebung auf einen Hebesatz von 410 Prozent ausgesprochen. Zum Vergleich: in Zeuthen beträgt der Hebesatz zurzeit 365 Prozent, in Eichwalde 375, in Schönefeld 380 und in Wildau 385.

Die Unterlagen zum Schulzendorfer Haushalt 2022 sind inzwischen allen Gemeindevertretern zugegangen. Die Dokumente sind ebenfalls im Downloadbereich des Bürgerinformationssystems veröffentlicht, wie der Bürgermeister ebenfalls mitgeteilt hat.

Öffentliches Arbeitsgespräch in Schulzendorf am 3. März

Alle Fraktionen haben nun Gelegenheit, darüber zu beraten. In den Ausschusssitzungen im März wird der Entwurf diskutiert werden und am 30. März werden die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung eine Entscheidung treffen.

Bereits am 3. März wird es ein öffentliches Arbeitsgespräch mit Gemeindevertretern und dem Bürgermeister zum Haushalt geben. Die Veranstaltung findet in der Kultur- und Begegnungsstätte Butze, in der August-Bebel-Straße 73, um 18.30 Uhr statt.

„Hierbei handelt es sich nicht um eine Sitzung der Gemeindevertretung, es werden keine Beschlüsse gefasst. Interessierte können den Verlauf der Diskussion vor Ort verfolgen“, betont der Bürgermeister. Er verweist darauf, dass die Teilnahme nur unter Berücksichtigung der 3G-Regeln möglich ist.

Schulzendorf soll 2022 ohne neue Kredite auskommen

Kämmerer Alexander Reech sieht in dem Entwurf für das vorliegende Haushaltsjahr keine Kreditaufnahmen vor. Die Personalkosten schrumpfen um 5 Prozent aufgrund von unbesetzten Stellen in der Verwaltung. Investitionen sind in diesem Jahr in Höhe von etwa vier Millionen Euro vorgesehen.

Von Heidrun Voigt