Schulzenodrf

In der Waldsiedlung in Schulzendorf wird in absehbarer Zeit kein Wohngebiet entstehen. Das entschieden die Gemeindevertreter auf ihrer letzten Sitzung mit großer Mehrheit.

Bereits seit 1996 liegt ein Bebauungsplan für das Areal zwischen Freiligrathstraße, Walter-Rathenau-Straße, Albrecht-Dürer-Straße und Kölner Straße vor. „Im Rahmen dieses B-Plans wurde lediglich ein Gebäude errichtet, das niemals bezogen wurde und inzwischen stark beschädigt ist“, informiert Bürgermeister Markus Mücke (parteilos). Er verweist darauf, dass es über die Erschließung der Fläche keine vertraglichen Verpflichtungen von Investoren gebe. „Üblicherweise wird die Erschließung dem Investor auferlegt. Warum das damals nicht passiert ist, kann ich nicht sagen“, so Mücke.

Erschließung auf Kosten der Gemeinde Schulzendorf

Er betont, dass für den Fall, dass nach dem bisherigen B-Plan gebaut werde, die Erschließung auf Kosten der Gemeinde erfolgen müsse. Auch der jetzige Eigentümer hat laut Mücke kein Interesse daran, den alten Bebauungsplan umzusetzen. Über die Aufhebung des alten Bebauungsplanes herrschte Einigkeit bei den Gemeindevertretern auf ihrer letzten Sitzung. Anders sah es bei dem Punkt aus, an einem neuen Planentwurf zu arbeiten.

Die CDU/FDP-Fraktion hatte eine entsprechende Beschlussvorlage eingebracht. Der Bürgermeister sollte beauftragt werden, mit dem Eigentümer einen neuen Plan zu entwickeln. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Verwaltung und Eigentümer zum Brainstorming zusammengesetzt, um zu sehen, was entstehen könnte. Erste Ideen zur Waldsiedlung stellte die Hildesheimer Firma S&V Immobilien GmbH im Januar bereits in den Ausschüssen vor. Mit sechs Ja- und sechs Neinstimmen sowie drei Enthaltungen stimmten die Gemeindevertreter gegen die Entwicklung von Plänen für die Waldsiedlung zum jetzigen Zeitpunkt.

Soziale Infrastruktur in Schulzendorf erst ausbauen

Das Hauptargument dagegen lautete, die soziale Infrastruktur, die durch den Zuzug im Ritterschlag schon arg gebeutelt ist, müsse erst ausgebaut werden. Geschlossen hat die SPD-Fraktion gegen eine Bebauung gestimmt. „Wir sehen es positiv, dass die Waldsiedlung unbebaut bleibt. Die Infrastruktur muss erst einmal hinterherkommen. Wir sollten uns Zeit geben, eine ganzheitliche Planung in Angriff zu nehmen und uns bewusst klarmachen, wohin die Reise gehen soll“, meint SPD-Fraktionschef Dominic Lübke.

Von Heidrun Voigt