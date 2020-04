Schulzendorf

Zwei Menschen wurden am Montagnachmittag bei einem Unfall an der Kreuzung Chemnitzer Straße/ Freiligrathstraße verletzt. Ein VW-Transporter und ein Mitsubishi waren nach einem Vorfahrtsfehler zusammengestoßen. Ein Mann (25) und eine Frau (51) kamen in die Klinik. Der Fahrzeugschaden: rund 10.000 Euro.

Von MAZonline