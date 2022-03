Schulzendorf

Eine private Initiative startet am 24. März eine Hilfslieferung in die Ukraine. Dort werden dringend Medikamente, Verbände und medizinische Geräte benötigt. Aber auch Hygienemittel, haltbare Lebensmittel, Stromerzeuger, Erste-Hilfe-Sets, Thermodecken und Elektronik wie Telefone ohne Sim-Karte, Taschenlampen oder Verlängerungskabel werden gebraucht.

Schulzendorf sammelt Ukraine-Spenden am 21. und 22.März

Die Gemeinde Schulzendorf möchte diese Aktion unterstützen und bittet deshalb neue und ungenutzte Hilfsgüter am 21. März, von 13 bis 15 Uhr und am 22. März, von 13 bis 18 Uhr im Rathaus Schulzendorf in transportfähiger Verpackung abzugeben. Spender werden gebeten, am Haupteingang zu klingeln. Weitere Infos zu dem, was benötigt wird, unter www.schulzendorf.de im Internet.

Von hv