Schulzendorf

Die Gemeindevertreter Schulzendorfs hatten sich auf ihrer Sitzung am Mittwoch ein straffes Programm vorgenommen. Neben der Wahl der neuen Vorsitzenden der Gemeindevertretung Winnifred Tauche und ihrer Stellvertreter, standen 13 Beschlussvorlagen auf dem Programm. Gekommen ist das Gremium bis zur fünften. Die anderen werden in einer Sondersitzung am Montagabend abgearbeitet.

„Es gibt Interessenten, die auf zwei Flurstücken in der Ernst-Thälmann-Straße ein Pflegeheim und ein Haus für betreutes Wohnen errichten wollen. Für dieses Vorhaben muss über einen Bebauungsplan das Baurecht hergestellt werden“, berichtet Bürgermeister Markus Mücke. Er sollte von den Gemeindevertretern beauftragt werden, die dafür notwendigen Vorbereitungen durchzuführen. „Schon in der Einwohnerfragestunde gab es Einwände, die die Grundwasserentnahme, Versiegelungsfläche, Klimawandel und ähnliches betrafen. Auch Gemeindevertreter äußerten sich kritisch. Und das, obwohl der Flächennutzungsplan an dieser Stelle eine Bebauung vorsieht und alle Träger öffentlicher Belange zugestimmt haben“, sagt Mücke. Es kam nicht zur Beschlussfassung, da Bauherr und Betreiber das Projekt nicht vorstellen konnten. Da sich die Sitzung hinzog, verließen sie diese nach zwei Stunden. „Sie wollen das Vorhaben überdenken und zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen“, so der Bürgermeister.

Die Gemeindevertreter stimmten dafür, dass die geplante Kita in der Herweghstraße von der Gemeinde selbst gebaut wird. Durch ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren war keine Auftragsvergabe zustande gekommen, da man sich nicht mit dem Bewerber einigen konnte. Die CDU/FDP-Fraktion wollte das Verfahren wiederholen, was die Mehrheit der Gemeindevertreter ablehnte.

Bürger müssen Straßenlaub nicht mehr selbst entsorgen

Zustimmung gab es für die Änderung der Straßenreinigungssatzung. Die Bürger müssen damit nur noch das Straßenlaub zu bestimmten Terminen zusammenharken und es nicht, wie bisher, zusätzlich entsorgen. Das wird jetzt durch eine von der Verwaltung beauftragte Firma erledigt. Mehrkosten entstehen den Bürgern dadurch nicht.

„In der Gemeindevertretersitzung im Juni wurde der Bau eines Gehweges in der Rosa-Luxemburg-Straße als Investition abgelehnt. Stattdessen haben sich die Mitglieder für eine Ausbesserung entschieden. Für diese Instandsetzungsmaßnahme müssen Gelder aus anderen Bereichen bereitgestellt werden“, erläutert der Mücke. Die Verwaltung unterbreitete Vorschläge, woher man das Geld nehmen könnte. Alle Vorschläge wurden abgelehnt. „Jetzt wissen wir nicht, wovon wir den Gehweg bauen sollen“, stellt der Bürgermeister ratlos fest.

Von Heidrun Voigt