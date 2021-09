Schulzendorf

Die Kita ist zwei Wochen geschlossen und das im Sommer, wenn Urlaubsplätze teuer sind und Großeltern sowieso lieber in der Vor- oder Nachsaison mit den Enkeln verreisen. Erzieher und auch Eltern sollen nun ihren Urlaub frei wählen können. Das entschieden Schulzendorfs Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung am Montag. Dementsprechend wurde die Kitasatzung auf Antrag der Fraktionen CDU/FDP und SPD geändert. „Wir haben das in den Ausschüssen diskutiert und die Änderung – so wie gewünscht – hiermit vorgelegt“, sagte Markus Witteck (SPD).

„Ich möchte zu bedenken geben, dass sich der Wegfall der Schließzeiten auf den Kitabetrieb negativ auswirkt“, argumentierte Hauptamtsleiterin Sabine Wieczorek. Sie begründete dies mit drei Punkten: Wenn das Personal das ganze Jahr Urlaub nehmen kann, sind Engpässe in der Betreuung vorprogrammiert. Die administrativen Maßnahmen zum Jahrgangswechsel in den Kitas können nicht mehr während der Schließzeiten bewältigt werden. Als dritten Fakt nannte die Hauptamtsleiterin die Grundreinigung und notwendige Reparaturen, die während der Schließzeiten erledigt werden. „Wie greifen mit der Änderung der Kitasatzung in die organisatorischen Abläufe ein und nehmen den Mitarbeitern ein Stück Freiheit“, appellierte Wieczorek an die Gemeindevertreter.

Personalschlüssel aufgestockt

„Wir haben den Personalschlüssel aufgestockt und können es probieren. Wenn es nicht funktioniert, wird uns das die Kitaleitung melden“, sagte Claudia Mollenschott (Linke). „Bei diesem Thema sollte jedoch bedacht werden, dass die Kitas eine Dienstleistung erbringen und die Eltern einen Vertrag haben, der vom 1. Januar bis zum 31. Dezember geht. Schlussendlich muss festgestellt werden, dass durch die Schließzeiten die Familien gezwungen werden, ihren Urlaub so zu legen, wie es die Einrichtungen vorgeben“, heißt es in der Begründung der Fraktionen zur Beschlussvorlage. Mit zehn Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschlossen die Gemeindevertreter die Satzungsänderung.

Von Heidrun Voigt