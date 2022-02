Schulzendorf

Einen Unfall gab es an Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ernst-Thälmann-Straße in Schulzendorf: Ein Mercedes-Transporter hatte einen geparkten VW-Kleinwagen angestoßen. Der Verursacher flüchtete danach.

Einer ersten Übersicht zufolge ist ein Schaden von rund 1.000 Euro zu beklagen. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und fahndet nach dem Transporter.

Von MAZonline