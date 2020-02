Schwammsanierung bald beendet

Halbe

„In der Woche vor Ostern wird die Kirche fertig sein“, kann Martina Morgenstern, Vorsitzende des Gemeindekirchenrats der Dankeskirche Halbe, nun frohgemut verkünden. Nach langer, von Rückschlägen begleiteter Sanierungsphase dürfen die Halber dann endlich wieder in ihre Kirche.

Eigentlich war Fertigstellung im Frühsommer 2019 geplant

Die sollte eigentlich schon im vergangenen Frühsommer feierlich wiedereröffnet werden. Doch dann kurz vor Ende der von Architekt Matthias Reckers geleiteten Bauarbeiten der Schock: An den Emporen wurde massiver Schwammbefall festgestellt. Also wurde das Gotteshaus wieder zur großen Baustelle, zusätzliche Mittel aus dem EU-Förderprogramm Leader mussten beantragt werden. Mittlerweile ist eine der beiden Emporen so gut wie fertig, mit der zweiten wird in der kommenden Woche angefangen.

Planungs- und Sanierungsprozess schon mehr als zehn Jahre

Wenn dann der Karfreitag in der Dankeskirche zelebriert werden kann, wird die Erleichterung groß sein. Denn insgesamt dauert der ganze Planungs- und Sanierungsprozess schon mehr als zehn Jahre. Seit 2008 kämpfte der damals eigens gegründete Förderverein dafür, die Kirche sanieren zu können. Lange gehörte das Halber Gotteshaus bei der Landeskirche zu den auf der Prioritätenliste weit unten rangierenden Gebäuden.

530 000 Euro Fördermittel allein nur aus EU-Programm

Doch der agile Verein, der über die Jahre mittels Veranstaltungen fleißig Spenden sammelte, und das Interesse der Halber selbst sorgten dafür, dass der Bau immer weiter nach oben wanderte. Das Konzept eines offenen Hauses, das auch für Veranstaltungen genutzt werden kann, überzeugte letztlich auch das Auswahlgremium für Leader-Fördermittel. 530 000 Euro gab es allein aus diesem EU-Programm für die große zweite Bauphase des Sanierungsprojektes.

Die sanierte Kirche von außen. Quelle: Karen Grunow

Das wurde 2015 bereits gestartet, indem der Kirchturm als weithin sichtbares Zeichen restauriert werden konnte. Im Frühjahr 2017 kam dann die große Leader-Zusage. Ein Jahr später konnte die Sanierung des aus mehreren Gebäuden bestehenden Kirchenkomplexes beginnen. Dazu gehört auch das heutige bei Gruppen für Übernachtungen sehr beliebte Freizeitheim. Früher war dies das Pfarrhaus, über den einstigen Konfirmandensaal ist es direkt mit der Kirche verbunden. 1914 ist der Komplex eingeweiht worden, Architekt war Curt Carl Ernst Steinberg, damals Leiter des kirchlichen Bauamtes des evangelischen Konsistoriums Brandenburg.

Sauer-Orgel zieht verspätetet ein

Was noch fehlen wird, wenn zu Ostern die Menschen wieder ihre Kirche besuchen dürfen: die Sauer-Orgel. „Wenn die Orgel wieder eingebaut wird, sind die Bauarbeiten wirklich beendet“, so Martina Morgenstern. Die Pfeifen sind derzeit noch in Eberswalde bei einem Orgelbauunternehmen eingelagert. Wann genau sie wieder eingebaut werden können, ist noch nicht geklärt.

Vortrag über englische Gartenkunst am 22. März

Derweil kümmert sich der Verein weiter um Kultur im Dorf. So wird es am 22. März einen Vortrag über englische Gartenkunst geben. Und das Kirchencafé, das seit einigen Jahren einmal monatlich während der Sommermonate stattfindet und treue Fans hat, geht am 25. April wieder los. Außerdem wollen die Mitglieder des Fördervereins Dankeskirche Halbe e.V. weiter Spenden sammeln. Eine Sitzpolsterheizung ist die nächste Idee.

Von Karen Grunow