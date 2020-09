Dahme-Spreewald

Seit Freitag steht fest, dass auch der Landkreis Dahme-Spreewald vom Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest betroffen ist, zumindest indirekt. Der erste betroffene Wildschweinkadaver ist zwar in Sembten gefunden worden, einem Ortsteil der Gemeinde Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße. Rund um den Fundort werden aber Restriktionszonen eingerichtet, von denen schon die mittlere – die so genannte gefährdete Zone – auch den Landkreis Dahme-Spreewald erreicht.

Das betrifft vor allem die östlich gelegenen Ortschaften Jamlitz und Lieberose, beide liegen im Amt Lieberose/ Oberspreewald. Das Veterinäramt des Landkreises hat am Freitag für das Gebiet erste Maßnahmen angeordnet, um festzustellen, ob die Seuche bereits verbreitet ist, um eine mögliche weitere Ausbreitung zu verhindern.

Anzeige

Jagd- und Ernteverbot ausgesprochen

In dem betroffenen Gebiet darf nicht mehr gejagt werden, um möglicherweise infizierte Wildschweine nicht aufzuschrecken. Es werden Suchtrupps aufgestellt, die nach Kadavern suchen. Schweinezuchtbetriebe müssen sich an verstärkte Hygieneauflagen halten. Es wurden eine Ausfuhrbeschränkung für frische Schweinefleischprodukte erlassen. Maisfelder dürfen nicht abgeerntet werden, Hundehalter müssen ihre Tiere an der Leine halten.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Umkreis von drei Kilometern um den Fundort im Landkreis Spree-Neiße wurde bereits mit dem Aufstellen eines Elektrozaunes begonnen. Im Gefährdungsgebiet in Dahme-Spreewald ist das noch nicht nötig. Dort werden aber Hinweisschilder aufgestellt, die Vorbereitungen dafür laufen laut Landkreis auf Hochtouren. „Der Ernstfall war für uns seit Längerem zu erwarten. Wir werden nun in Zusammenarbeit mit unseren Landwirten und Jägern alle notwendigen Seuchenabwehrmaßnahmen ergreifen, um die Afrikanische Schweinepest im Griff zu behalten und die Ausbreitung des Virus zu unterbinden“, sagt Landrat Stephan Loge ( SPD).

250 Schweinehalter im Landkreis bedroht

Die Afrikanische Schweinepest wird in Dahme-Spreewald schon seit mehreren Jahren als drohende Gefahr wahrgenommen. Die Seuche ist zwar für den Menschen ungefährlich, für Wildschweine aber hoch ansteckend und fast immer tödlich. Gleiches gilt für Hausschweine, weshalb sie eine wirtschaftliche Bedrohung für die rund 250 Schweinehalter im Landkreis darstellt. Schlachthöfe in mehreren Ländern lehnen deutsches Schweinefleisch bereits ab.

Zuletzt waren immer wieder neue Fälle in Westpolen bekannt geworden, die Fundorte rückten immer dichter an die deutsch-polnische Grenze. Im Landkreis fand deshalb bereits im vorigen Jahr eine groß angelegte Tierseuchenübung statt, Jäger wurden für den Ernstfall geschult. Der ist nun eingetroffen.

Kühlzelle in Lieberose in Betrieb genommen

Materiell dürfte der Landkreis ebenfalls gerüstet sein. In den vergangenen zwei Jahren wurden unter anderem 30 Kilometer Wildschutzzaun, 50 Kilometer Elektrozaun und Duftzaun angeschafft. Vor wenigen Wochen wurde zudem in Lieberose die erste von vier Kühlzellen in Betrieb genommen, in denen Fundtiere gelagert werden können. Drei weitere Kühlzellen werden in den nächsten Wochen in Hammer, Zeuthen und Luckau installiert.

Die Jäger hatten in den vergangenen Jahren auch ihre Bemühungen verstärkt, den Wildschweinbestand zu reduzieren. Rund 4000 Wildschweine werden jedes Jahr im Landkreis geschossen. Der Bestand ist aber nach wie vor deutlich zu hoch, weshalb Prämien ausgelobt wurden. Ein schnelles Reduzieren der Bestände erwies sich dennoch als schwierig bis unmöglich, weil das milde Wetter die starke Vermehrung der Tiere begünstigt, und Wildschweine sich auch nicht leicht jagen lassen.

Von Oliver Fischer