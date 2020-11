Lieberose

Eigentlich hat die Suche noch gar nicht begonnen, da krächzt schon das Zauberwort durch Christian Schmidts Funkgerät. Das Wort, das an diesem Tag wie Großalarm klingt: „Fund!“

Schmidt, 40 Jahre alt, Warnweste, Gummistiefel, schnauft einmal kurz durch und eilt los ans andere der Menschenkette. Und tatsächlich: Direkt am Waldrand leuchtet, auf einem Bett aus Kiefernnadeln, der weiße Unterkieferknochen eines Wildschweins. Er ist gut erhalten, aber wie lange er schon da liegt, lässt sich kaum sagen. Vier Wochen? Vier Monate? Ein Jahr?

Jedenfalls ist nicht auszuschließen, dass sein früherer Besitzer an der Seuche verendet ist, wegen der Schmidt und seine Leute hier sind: der Afrikanischen Schweinepest. Christian Schmidt notiert deshalb die Koordinaten des Fundortes per GPS, macht ein Foto vom Knochen, bugsiert ihn vorsichtig in eine Plastiktüte und schiebt das Paket in seine Hosentasche.

Nur noch 1,6 Kilometer bis zur Kreisgrenze

Es ist Mittwochfrüh, kurz nach neun, ein Waldgebiet bei Lieberose, ganz im Südosten von Dahme-Spreewald. Die Grenze zum Nachbarkreis Oder-Spree ist nur einen Steinwurf entfernt, und irgendwo dahinten, 1,6 Kilometer jenseits der Grenze, hat man vor zwei Tagen wieder einen Kadaver gefunden. Ein Wildschwein, jämmerlich krepiert an der Schweinepest, die alle nur ASP nennen. Es war Fund Nummer 157 in Brandenburg. Und von allen bislang bestätigten ASP-Fällen derjenige, der am dichtesten an Dahme-Spreewald lag. 1,6 Kilometer. Ein Wildschwein braucht für diese Strecke vielleicht eine halbe Stunde.

Die Schweinepest ist neben der Corona-Pandemie die zweite Seuche, die den Landkreis Dahme-Spreewald derzeit im Griff hat. In der öffentlichen Wahrnehmung geht sie aber etwas unter, weil bislang noch gar kein Fall im Landkreis aufgetreten ist. Wobei die Betonung, da sind sich alle Beteiligten sicher, auf „noch“ liegt.

Die Fundstellen sind inzwischen so nah, dass der von der EU festgelegte Sperrkreis weit in den Landkreis hineinreicht. Zwei Dörfer – Trebitz und Ullersdorf –wurden schon mit einem Elektrozaun abgeriegelt. Und die Flächen innerhalb des Zaunes müssen, so sehen es die Regeln vor, Meter für Meter nach Kadavern abgesucht werden. Christian Schmidt ist beim Landkreis zuständig für das „Jagdliche Tierseuchenmanagement“. Die Suche nach Kadavern gehört zu seinen Aufgaben.

Christian Schmidt, Sachbearbeiter für Tierseuchenmanagement beim Landkreis Dahme-Spreewald. Quelle: Oliver Fischer

Seit Anfang September kehrt er regelmäßig mit Suchtrupps in die Gegend um Lieberose zurück. Als es sich offiziell nur um eine „gefährdete Zone“ handelte, war er ein- bis zweimal pro Woche da. Seit Trebitz und Ullersdorf zur „ Kernzone“ gehören, sucht er nahezu täglich. Nun hat er elf Männer und Frauen im Schlepptau. Während Schmidt den Knochen einsackt, stehen sie aufgereiht mit jeweils zehn Meter Abstand am Waldesrand und warten auf sein Kommando. In den nächsten Stunden werden sie ein klar definierte Stück Landschaft durchkämmen. Einen Kiefernwald, ein Stück freies Feld, zwei Schonungen, dann wieder Wald und ein Dickicht. 62 Hektar insgesamt. Zuletzt waren sie etwas weiter westlich unterwegs. Davor etwas weiter im Norden. Wobei „sie“ nicht ganz stimmt. Der einzige, der immer dabei ist, ist Christian Schmidt. Die anderen Mitglieder des Suchtrupps wechseln täglich.

Es sind Männer und Frauen aus der Kreisverwaltung, die sich freiwillig gemeldet haben. Sie haben sonst eher mit Akten zu tun, arbeiten im Amt für Abfallwirtschaft, im Schulverwaltungsamt, im Gebäudemanagement. Auch der Hausmeister der Kreisverwaltung ist jetzt dabei. Von Christian Schmidt haben sie Warnwesten und orangefarbene Käppis bekommen.

Den Blick auf den Boden gerichtet kämpfen sie sich nun Meter für Meter durchs Gelände. Manchmal müssen sie über Äste steigen, mal durch Schlamm waten, sich durchs Dickicht quälen. Bis zu zehn Kilometer legen sie auf diesen Touren zurück. Auf und ab geht es, mal gebückt, mal rückwärts. Mal rutscht man auf nassem Holz aus, mal bleiben die Füße im Ackerboden stecken. „Da braucht es am Abend keinen Cardio-Sport mehr, da ist man fertig“, sagt Schmidt.

Aufgereiht in zehn Metern Abstand wartet der Trupp auf das Kommando. In der Schonung werden ihnen bald darauf Wildschweine begegnen. Quelle: Oliver Fischer

Christian Schmidt ist das, was man einen Naturburschen nennt. Er ist auf dem Land groß geworden, den Waldboden liest er wie andere ein Buch. „Hier sind sie lang“, sagt er und deutet auf Spuren von Hirschen und Füchsen, auf Schlafplätze von Rehen, dann wieder auf ein Häufchen Kot, den er als Wildschwein-Losung identifiziert. „Ein bisschen dünn. Aber dem scheint’s gut zu gehen“, sagt er.

Und immer wieder hält er die Gruppe an, weil jemand einen Fund meldet. Es sind stets Knochen. Christian Schmidt schaut sich alle an, lässt die meisten aber liegen. Mal sind sie moosbewachsen, mal gehören sie offensichtlich zu anderen Tieren. Und eigentlich sucht er auch etwas anderes. Frische Kadaver, höchstens ein paar Tage alt.

Der Reh-Schädel bleibt im Wald. Die ASP befällt ausschließlich Schweine. Quelle: Oliver Fischer

Vor wenigen Tagen haben sie einen gefunden, in einem Bachlauf, ganz typisch eigentlich für die ASP. Die befallenen Tiere bekommen hohes Fieber, sie schleppen sich dann an eine kühle Stelle, oft ins Wasser, wo sie jämmerlich verenden. Die ASP ist für Schweine immer tödlich. Den Kadaver hat ein Bergungsteam des Landkreises abgeholt, das Friedrich-Löffler-Institut hat ihn beprobt, aber keine Anzeichen für die Schweinepest gefunden. Beim nächsten Mal kann es ganz anders aussehen.

Knapp die Hälfte der 2100 Hektar Kernzone im Kreisgebiet haben Christian Schmidt und seine Leute inzwischen abgesucht. Die Suche gestaltet sich aber zäh, was an mehreren Faktoren liegt. Wenig Leute. Wilde Tiere, deren Verhalten sich kaum berechnen lässt. Dazu unwegsames Gelände. Es ist ein riesiger Heuhaufen, bei dem man nicht mal weiß, ob sich eine Nadel darin befindet. Der Landkreis hat deshalb schon Drohnen angeschafft, mit denen Felder abgeflogen werden.

Letztens hat das Technische Hilfswerk unterstützt. Eine Hundestaffel kam auch zum Einsatz. Sie suchte entlang eines Bachlaufs nach Wildschweinen. Die Polizei hat einen Hubschrauber geschickt, der mit einer Wärmebildkamera den Wald abfotografiert. Die Fotos sind beeindruckend scharf. Man kann jedes Schwein erkennen, selbst wenn es schon ein paar Tage tot ist. Der Verwesungsprozess setzt Energie frei, sagt Christian Schmidt. Auch ein faulender Kadaver ist warm.

Dann bekommt Schmidt ein Foto auf sein Handy. Eine Luftaufnahme von einem Waldstück rund drei Kilometer entfernt. Fünf Schweine sind darauf zu erkennen, zwei davon liegen. Ob sie schlafen oder tot sind? Es ist seine Aufgabe, das herauszufinden.

In einer Schonung spürt Christian Schmidt eine Wildschwein-Rotte auf. Die Tiere sehen gesund aus. Quelle: Oliver Fischer

An der fraglichen Stellen angekommen, nimmt er Witterung auf. Er zieht tief Luft ein, fächert mit der Hand. In der Luft liegt ein Geruch nach alter Maggi-Würze, Wildschweinaroma. Dann grunzt es auch schon ein paar Meter weiter im Dickicht. Schmidt stellt sich in den Wind, schnalzt mit der Zunge. Im Gebüsch raschelt es, dann trappeln Schweinefüße über den Boden. Eine Bache mit sieben Frischlingen. „Die sahen gesund aus“, sagt Schmidt. Damit ist der Fall erst einmal erledigt.

Es ist aber gut möglich, dass diese Schweine das Jahr trotzdem nicht überleben. Entweder stecken sie sich noch mit der ASP an, oder die Jäger holen sie. Ihr Habitat ist jetzt schon mit einer 10.000-Volt-Leitung umschlossen, und der Landkreis ist gerade dabei, noch einen festen Zaun um die Kernzone zu ziehen. Wenn der fertig ist, beginnt die Phase, die Christian Schmidt die „Total-Entnahme“ nennt. Vor allem mit Fallen werden dann sämtliche Wildschweine gefangen und erlegt, die sich innerhalb der Kernzone aufhalten. Auch in den umliegenden Gebieten müsse der Bestand drastisch reduziert werden, damit sich der Virus nicht ausbreiten kann.

10.000 Volt: Der ASP-Zaun, der bislang Trebitz und Ullersdorf umschließt, steht unter Hochspannung. Quelle: Oliver Fischer

Die Seuche soll auf diesem Weg praktisch ausgehungert werden. Denn wo keine Schweine sind, da ist auch keine ASP. In Belgien hat das zuletzt funktioniert. Der Aufwand war allerdings immens. In den betroffenen Gebieten wurde bis zum Schluss nahezu täglich nach Fallwild gesucht – weit über ein Jahr lang. „Das kommt auch auf uns zu“, sagt Schmidt. Es sei eine Illusion zu glauben, dass die Schweineseuche bald vorüber sei. „Das ist eine Großschadenslage, die uns über Jahre begleiten wird.“ Sich ihr zu ergeben, komme für ihn aber nicht infrage. Schon aus Tierschutzgründen nicht. „Unser Ziel ist ein gesunder und artenreicher Tierbestand“, sagt er. „Das letzte, was ich will, ist den Kampf aufgeben.“

Von Oliver Fischer