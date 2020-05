Groß Köris

Am frühen Sonntagmorgen gegen 7 Uhr kam auf einer Straße bei Löpten in der Gemeinde Groß Köris aus bisher ungeklärter Ursache ein Pkw erst ins Schleudern und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Das mit vier jungen Männern im Alter zwischen 19 und 34 Jahren besetzte Auto kollidierte dabei mit einer Baumgruppe, wobei eine Person aus dem Wagen geschleudert wurde und in einen Wassergraben stürzte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Fahrzeugseite zum Mittelsitz eingedrückt. Die anderen drei Fahrzeuginsassen wurden im Wagen schwer eingeklemmt.

Anzeige

Per Hubschrauber in die Klinik

Zeugen versuchten vor Ort ihr Möglichstes, um den Unfallopfern zu helfen, bis die alarmierten Rettungskräfte anrückten. Mit schwerem Gerät befreite die Feuerwehr die eingeklemmten Personen. Mehrere Notärzte kümmerten sich um die Opfer, die schwerste Verletzungen erlitten hatten. Sie wurden mit vier Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Einsatzkräfte.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Unfallursache ist noch unklar, eine Alkoholfahrt kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Quelle: Julian Stähle

Wieso das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, wird von einem Gutachter untersucht. Als mögliche Ursache kann eine Alkoholisierung des Fahrers nicht ausgeschlossen werden, da im Unfallwagen ein Bierkasten gefunden wurde.

Von MAZonline