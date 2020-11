Selchow

Die Liegestühle auf dem Gelände der Bar „45 über Null“ sind durchgeweicht, eine Gruppe Menschen versucht dem Nieselregen zu entkommen und rettet sich unter ein Dach. Eigentlich sollte hier heute ein Grillfest stattfinden und ein DJ auflegen. Denn ein paar Meter weiter wird gerade der Hauptstadtflughafen feierlich eröffnet. Die Bar liegt direkt an der Nordbahn des Flughafens. Aber die Corona-Pandemie und das Wetter machen Barkeeper Sven Böhme einen Strich durch die Rechnung. Dabei hat er lange auf diesen Tag gewartet.

Die Bar hat am 2. Juni 2012 eröffnet, einen Tag vor dem eigentlichen BER-Eröffnungstermin. Die vielen Messegäste, die BER-Mitarbeiter und die Touristen blieben aus. „Die ersten drei Jahre waren wirklich hart“, erinnert sich Sven Böhme. Ein Glück haben ein paar Biker und Rennradfahrer die Bar für sich entdeckt, und eben die Flugzeugfans, die Starts und Landungen am alten Schönefelder Flughafen beobachteten.

Ein paar Flugzeugfans und Neugierige haben sich am Zaun versammelt und beobachten bei Sekt und Bockwurst die Nordbahn. Auch Laura E. und ihr Sohn Emylius sind ganz gespannt. Die Zehlendorferin ist früher viel geflogen, für ihren Reiseblog: „Wir konnten uns das heute nicht entgehen lassen.“ In ein paar Minuten sollen die ersten Flugzeuge auf dem BER landen: Eine Lufthansamaschine aus München und ein Easyjet-Flugzeug aus Berlin Tegel. Leider entgeht allen dann die groß angekündigte Landung: Die Wolken hängen zu tief, die Flugzeuge landen quasi inkognito. Nur wer ganz genau hinschaut, sieht Lichter im dichten Nebel. Große Enttäuschung. Sven Böhme findet fast tröstende Worte: „Damals am 3. Juni 2012 war das Wetter genauso miserabel wie heute.“

Von Lena Köpsell