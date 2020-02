Seramun setzt auf Wachstum

Wolzig

„Durch den Neubau werden die Produktionsaktivitäten der Seramun räumlich erweitert, um damit eine Diversifizierung der Produktion nach neuesten technischen Anforderungen auch in Zukunft gewährleisten zu können und somit die Konkurrenzfähigkeit am Standort Wolzig zu sichern“, so Geschäftsführerin Renate Fischer.

1992 wurde Firma gegründet

Firmengründer und Gesellschafter Thomas Porstmann erinnerte daran, wie er 1992 in Dolgenbrodt auf 20 Quadratmetern Seramun aus der Taufe hob, wie die Firma wuchs und 2003 das neue Firmengebäude in Wolzig bezog.

„ Seramun steht für Heidesee als Lichtsäule, die weit über die Grenzen leuchtet, zeigt auch wie Wohnen und Wirtschaft in Einklang gebracht werden kann“, sagt Bürgermeister Björn Langner in seinem Grußwort. Auch Gerhard Janßen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises und Bundestagsabgeordnete Jana Schimke ( CDU) betonen in ihren Grußworten die Bedeutung des Unternehmens, das international unterwegs ist, für die Region.

Partikelfreie Bedingungen

Neben dem Altgebäude entsteht ein nur für Produktionsprozesse, die teilweise partikelfreie Bedingungen benötigen, hochmodernes Produktionsgebäude. In dem Erweiterungsbau wird es Labore geben, in denen die diagnostischen Teste auf Qualität überprüft werden, wie auch ein Ansatzbereich für Gebindemengen über 1000 Liter. Es entstehen Kühl- und Tiefkühlbereiche für qualifiziertes Probenmaterial und essenzielle Rohstoffe sowie Bereiche für Lager- und Konfektionierungsarbeiten, wie ebenso Bürobereiche.

Fertigstellung 2021 geplant

Die Fertigstellung ist für die erste Jahreshälfte 2021 geplant. Die Summe der Baukosten beläuft sich auf circa 10,5 Millionen Euro. Das Projekt wird mit 1,1 Millionen Euro aus Fördermitteln des Landes Brandenburg unterstützt.

Seramun als Biotechnologie-Arbeitgeber mit fast 30-jähriger Firmengeschichte in Heidesee und derzeit 75 Mitarbeitern setzt das Zeichen auf Wachstum und die Möglichkeit, auch zukünftig in der Region Beschäftigungen zu sichern und Arbeitsplätze zu schaffen.

Von Gerlinde Irmscher