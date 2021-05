Im Landkreis Dahme-Spreewald gehen die Corona-Zahlen weiter zurück: Im Wochenvergleich sank die Sieben-Tages-Inzidenz von rund 80 am vergangenen Montag auf 43,2 in dieser Woche. Am Wochenende werden erste Eindämmungsmaßnahmen gelockert. Landrat Stephan Loge (SPD) zeigt sich indes optimistisch, dass schon bald weitere Lockerungen folgen könnten – wenn die Menschen nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen.