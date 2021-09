Dahme-Spreewald

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen sorgten in vielen Branchen für wirtschaftliche Einbrüche. So auch in der Hotellerie und der Gastronomie, denn für die Gäste war der Besuch im Lockdown untersagt. Hotels durften lediglich Geschäftsreisende aufnehmen, trotz eines ausgearbeiteten Hygienekonzeptes und Investitionen, um dem Hotelgast den Aufenthalt möglichst sicher zu gestalten.

Seit Mitte Juni ist auch Privatreisenden in Brandenburg das Übernachten im Hotel wieder erlaubt. Gegen Vorlage eines Negativtests oder eines Impf- oder Genesungsnachweises können Hotelzimmer von den Gästen bezogen werden. So könnte man meinen, dass es vor allem im Sommer zu einem regelrechten Buchungsboom gekommen sei und das Geschäft nun läuft, wie vor der Pandemie, doch weit gefehlt.

„Wir haben einen guten Zulauf, doch buchen überwiegend Geschäftsreisende bei uns“, erklärt Iveta Witte, Betriebsleiterin im Hotel Port Inn in Eichwalde. Der Sommer sei trotz der Lockerungen ruhig gewesen. Dabei hatte man den ersten Lockdown bereits für Investitionen genutzt. So wurde neben einer neuen Belüftungsanlage, Trennwände für das Café und einem Anbau mit weiteren Zimmern auch in die Digitalisierung investiert. Dennoch läuft das Geschäft noch nicht so, wie vor der Pandemie.

Im Holiday Inn Berlin Airport in Schönefeld ist es ähnlich. „Wir verzeichnen einen Anstieg mit einer eher flachen Kurve“, sagt Geschäftsführer Thomas Tarnok. Auch hier ziehe es fast ausschließlich Geschäftsreisende in das Hotel nahe dem Flughafen. „Mit Ende der Ferienzeit verbuchen wir weniger Individualtouristen“, so Tarnok weiter.

Dabei sei das Übernachten in Hotels auch während der Pandemie sicher, wie der Geschäftsführer erklärt. „Das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen“, betont Tarnok. Nicht nur die 3-G-Regel, auch das umfangreiche Hygienekonzept, Abstandsregeln und Desinfektionsmöglichkeiten hätten bisher dafür gesorgt, dass es keine Ansteckungen in der Hotelbranche gegeben habe, wie der Hotelier erzählt.

Im Holiday Inn in der Gemeinde Schönefeld übernachten vor allem Geschäftsreisende. (Archivbild) Quelle: Joice Saß

Nur wenige Kilometer entfernt freut man sich über das gut angelaufene Geschäft. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Willi Belger, Inhaber des gleichnamigen Hotels Belger in Schönefeld. Dort ist bereits wieder Normalität nach dem Lockdown eingekehrt und die Anzahl der Buchungen sei genau so hoch wie vor der Pandemie.

Dennoch sind die Türen der Gastronomie des Hauses nach wie vor geschlossen. Grund dafür ist der Personalmangel in der Branche (MAZ berichtete). Das Kurzarbeitergeld war für viele Betroffene zu wenig, um davon über die Runden zu kommen. Viele suchten sich andere Arbeit und kehrten nicht zurück nach dem Ende des Lockdowns.

So fehle Willi Belger derzeit ein Koch für sein Restaurant. Doch noch ist fraglich, ob dieses überhaupt wieder öffnen wird. Denn die Corona-Zahlen im Landkreis Dahme-Spreewald steigen seit Wochen kontinuierlich an, ein Umstand, den der Hotelier skeptisch verfolgt. „Wir warten diesen Monat noch ab und entscheiden dann, wie es weitergehen soll“, so Willi Belger.

Die Angst vor einem weiteren Lockdown ist da, auch wenn die Politik derzeit noch anderes verspricht. „Wir in der Gastronomie haben Bedenken“, sagt Belger weiter. So würde es sich nicht lohnen, das Restaurant zu öffnen und neues Personal einzustellen, wenn es kurz darauf wieder zu einer Schließung käme.

Und auch im Eichwalder Port Inn blickt man mit gemischten Gefühlen auf das letzte Quartal. Vor allem zu den Feiertagen erwartet man dort Privatreisende, die ihre Familienangehörigen besuchen. Doch durch die Pandemie blieben bereits am Ende des vergangenen Jahres viele für sich. „Ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig wird“, so Iveta Witte.

Von Joice Saß