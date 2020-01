So präsentieren sich LDS und TF auf der Grünen Woche

Berlin

Die Grüne Woche hat kaum begonnen, da hat das Team von Schloss Diedersdorf schon alle Hände voll zu tun. Zwei Dutzend Gäste haben an den mit weiß-rot-karierten Laken eingedeckten Tischen Platz genommen. Bevor sie sich ins Messegetümmel stürzen, wollen sie sich mit einem deftigen Frühstücksteller und Kaffee stärken.

Schloss Diedersdorf am alten Platz

Obwohl Schloss Diedersdorf am seit Jahren gewohnten Platz in Halle 21a zu finden ist, sieht dieses Mal alles ganz anders aus. Brandenburgs Auftritt auf der Grünen Woche wurde komplett überarbeitet, erscheint moderner, strukturierter aber auch schlichter als in den vergangenen Jahren. Mareike Sandig, Geschäftsführerin von Schloss Diedersdorf gefällt die neue Optik. „Wir haben jetzt auch einen direkten Blick auf die Bühne. Alles wirkt offener, freundlicher und moderner. Es ist eine tolle Halle für Brandenburg geworden.“

Zum Start in den Messetag gibt es auf Schloss Diedersdorf einen gut gefüllten Frühstücksteller, zeigen Geschäftsführerin Mareike Sandig (l.) und die Auszubildende Leonie Patzwald. Quelle: Pensold

Nur wenige Meter entfernt freut sich auch Johann Meierhöfer, Leiter des Landwirtschaftsamtes Teltow-Fläming über den neuen Landkreisstand. „Ich bin rundum glücklich“, sagt er, denn durch die gegenüberliegende Gastronomie habe man keine direkte Konkurrenz, wenn es ums Gucken und Probieren geht. Und das wird an diesem Vormittag reichlich. Im Akkord werden Brote mit Hausmacher- und Preiselbeer-Leberwurst geschmiert und Knackwürste von Saalower Kräuterschwein auf Zahnstocher gespießt, um sie den neugierigen Messebesuchern zu reichen. „Die fressen uns hier ja die Haare vom Kopf“, sagt Stephan Bruckmann und lacht. Er ist Leiter der Schweineanlage der Saalower Mast GmbH. Gemeinsam mit der Gemeinde Mellensee, der amtierenden Fischerkönigin Pamela Aliaga und Tilo Beck von den Ferienhütten Klausdorf bestreitet das Unternehmen den ersten Tag am Landkreisstand.

Mellensees Fischerkönigin Pamela Aliaga, Tilo Beck von den Ferienhütten Klausdorf und Landwirtschaftsamtsleiter Johann Meierhöfer (v.l) vor dem neuen Teltow-Fläming-Stand. Quelle: Pensold

Auch Käseliebhaber kommen auf ihre Kosten. Bei der Gläsernen Molkerei stehen gleich mehrere Teller mit gewürfeltem Kümmel-, Bockshornklee-, Rosa-Pfeffer-, Raclette- und Schlosskäse parat. Der Stand ist diesmal kleiner als gewohnt. „Was wir mit dabei haben wollten haben wir aber alles unterbekommen“, sagt Karina Rütz.

Neben zahlreichen Käse- und Joghurt-Sorten haben Karina Rütz, Yvonne Bodach und Sabrina Glass (v.l.) von der Gläsernen Molkerei Münchehofe in diesem Jahr auch eine Neuheit mit auf der Grünen Woche dabei: Fruchtbuttermilch mit Zitrone- oder Himbeer-Geschmack. Quelle: Pensold

Informationen aus der Region

Neben regionalen Spezialitäten bietet die Brandenburghalle wieder Informationen über Dahme-Seenland, Fläming und Spreewald. Vor allem die Bühne nutzen die Reiseregionen, um sich zu präsentieren. „Die Grüne Woche entwickelt sich weiter. Die Themen Regionalität und Tourismus wachsen immer mehr zusammen“, sagt Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbands Fläming. Am Freitag, 24. Januar, findet der Flämingtag statt, dafür haben sich Menzel und sein Team einiges vorgenommen. Neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, setzen sie dieses Jahr voll auf die sozialen Medien. „Wir wollen mehr Schwung hineinbringen und auch ein jüngeres Publikum ansprechen“, verrät Menzel und erklärt, dass man zum Beispiel Instagram-Stories während des Flämingtages produzieren werde, sodass man auch außerhalb der Messe Spannendes aus der Brandenburghalle erfahren kann. „Wir werden in der Halle unterwegs sein, unsere Partner besuchen und gucken in Kochtöpfe hinein.“

Nicht nur vor dem Landkreisstand von Teltow-Fläming war einiges los. Am ersten Tag waren dort unter anderem Stephan Bruckmann und Andreas Vogel von der Saalower Mast GmbH, Mellensees Fischerkönigin Pamela Aliaga, der Trebbiner Fleischermeister Phillip Lehmann und Amtsleiter Johann Meierhöfer damit beschäftigt, den Leuten Lust und Appetit auf die Region zu machen. Quelle: Pensold

LDS-Tag am Sonnabend

Bereits am heutigen Sonnabend gestaltet der Landkreis Dahme-Spreewald das Bühnenprogramm. Für die Musik sorgen Klaus Sedl und Frank Pianopur aus Schulzendorf sowie Holger Kunow aus Wildau. Dazwischen steht das große Jubiläumsjahr von Königs Wusterhausen im Mittelpunkt des Programms. Die Mischung aus Musik und kurzen Präsentationen hat sich über die Jahre bewährt. „Man kann so gerade kleinen Anbietern eine große Bühne bieten. Die Brandenburghalle ist eine riesige Werbeplattform“, sagt Juliane Frank, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Dahme-Seenland.

Die Erlebnisbahn Zossen-Mellensee gehört für viele Brandenburghallen-Besucher zum beliebten Fotomotiv. Mitarbeiterin Linda Barthel informiert die Interessierten über das Angebot der Draisinenbahn. Quelle: Pensold

Für die Anbieter der Region ist aber nicht nur der Verbraucher ein spannender Gast bei der Grünen Woche. In der Brandenburghalle schauen sich beispielsweise auch große Einzelhandelsketten nach regionalen Produkten um, die sie in ihr Sortiment aufnehmen können. Uwe Engelmann, Vertriebsleiter der Bestenseer Firma Landkost-Ei, hatte bereits am ersten Messetag Gespräche mit der Kaufland- und der Netto-Supermarkt-Kette, berichtet er erfreut. „Die Messe entwickelt sich auch immer mehr zur Fachmesse, bei der sich die Ansprechpartner Zeit nehmen, sich intensiver mit den Produkten auseinandersetzen.“ Zum Verkosten bot Engelmann da zum Beispiel die Neuheiten Eierlikör-Pralinen und Schokolikör aus Bestensee an.

Neben ihren Klassikern wie Obstbränden und der „Gurke im Kornbett“ haben Annette und René Diebow von der Brennerei Sellendorf in diesem Jahr einen neuen Erdbeere-Edel-Likör und eine hochprozentige Kirsch-Spirituose mit im Gepäck bei der Grünen Woche. Quelle: Pensold

Probiert, geguckt und geschlemmt werden kann noch bis zum nächsten Sonntag. Infos zur Messe gibt es unter www.gruenewoche.de

Programm der Landkreise LDS und TF bei der Grünen Woche 2020 Täglich am TF-Stand:Infos rund um die Fläming-Skate. Sonnabend, 18. Januar: TF-Stand: Stadt Zossen, Fleischerei Klauck. Bühne: 10 bis 15 Uhr Spreewald mit Musik, Traditionstänzen, Produktpräsentationen. 15.30 bis 18 Uhr Dahme-Seenland mit Musik, Infos zum Jubiläumsjahr Königs Wusterhausen. Stand Brandenburgs Nationale Naturlandschaften (126/127): Biosphärenreservat Spreewald. Ländliches Handwerk: Perlenbutze Ragow. Sonntag, 19. Januar: TF-Stand: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, Firma Jouis Nour. Kochstudio: Restaurant Mutterwelt aus Dahlewitz. Montag, 20. Januar: TF-Stand: Stadt Baruth, Merzdorfer Landbrotbäckerei. Kochstudio: Flair Hotel Reuner ( Zossen), Gasthaus Reuner ( Glashütte). Dienstag, 21. Januar:TF-Stand: Gemeinde Nuthe-Urstromtal mit Obermühle Gottsdorf. Mittwoch, 22. Januar:TF-Stand: Fläming-Schäferei Körner aus Jüterbog, Fleischerei Lehmann aus Trebbin. Kochstudio: Brauerei Früstlich Drehna aus Luckau. Stand Gartenbauverband (125): Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik Großbeeren. Donnerstag, 23. Januar: TF-Stand: Schloss Wahlsdorf, Dahmequell. Freitag, 24. Januar: TF-Stand: Stadt Luckenwalde, Mühle Steinmeyer, Tortenmanufaktur Supertörtchen. Kochstudio: Gasthof und Pension „Zum Löwen“ (Löwenbruch), Landgasthof Jüterbog, Turmklause Luckenwalde. Bühne: 10 bis 18 Uhr Flämingtag u.a. mit Auftritten Dennewitzer Flämingtrachten, Vorstellung der neuen Flämingkönigin, Präsentation regionaler Produkte, Fläming-Skate, Offene Höfe, Schlemmertour Jüterbog. Stand Nationale Naturlandschaften: Naturpark Nuthe-Nieplitz Sonnabend, 25. Januar: TF-Stand: Mühle Steinmeyer Sonntag, 26. Januar: TF-Stand: Landgasthof Jüterbog-Werder, Heimatverein Jüterboger Land. Kochstudio: Metro Academy Schönefeld. Stand Nationale Naturlandschaften: Naturpark Dahme-Heideseen.

Von Nadine Pensold