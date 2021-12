Wetter - So wird das Wetter am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Auch zum vierten Advent wird es kaum Sonnenschein geben – Die Temperaturen erreichen bis zu neun Grad. Beim Weihnachtswetter ist noch alles offen: Die Temperaturspanne in der Prognose reicht derzeit von minus 14 bis plus sieben Grad, sagt MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs.