Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Die gute Nachricht gleich vorweg: Ostern wird nicht ganz so schlecht, wie es noch vor einer Woche aussah. Wirklich gut wird es aber auch nicht.

Der Gründonnerstag wird mit 16 bis 19 Grad der wärmste des ganzen langen Wochenendes werden. Leider ist es aber meist stark bewölkt – mit wenig Sonne, dafür mit einzelnen Schauern. Der Wind nimmt im Tagesverlauf immer mehr zu und weht am Nachmittag mäßig aus Nordwest. In der Nacht klart es auf. Das sorgt für einen deutlichen Temperaturrückgang. In der Frühe werden nur noch zwei bis minus ein Grad gemessen. Es gibt verbreitet Bodenfrost.

Karfreitag wird das Wetter freundlicher

Am Karfreitag wird das Wetter etwas freundlicher. Im Vergleich zum Gründonnerstag nehmen die Sonnenanteile zu und es bleibt niederschlagsfrei. Der Wind weht aber immer noch mäßig aus Nordwest. Die Temperaturen gehen allerdings deutlich zurück und liegen am Nachmittag nur noch bei elf bis zwölf Grad. In der Nacht bleibt es wechselnd bewölkt und mit zwei bis drei Grad wird es erneut recht kühl.

Der Sonnabend wird dann noch etwas freundlicher. Die Sonnenanteile werden noch etwas größer und der Wind weht nur noch schwach. Dafür wird es bei Höchstwerten von acht bis zehn Grad noch etwas kühler. Der Ostersonntag beginnt mit Werten um null Grad und verbreitetem Bodenfrost. Es wäre vielleicht keine schlechte Idee, die Ostereiersuche etwas nach hinten zu verschieben. Richtig warm wird es an diesem Tag aber auch nicht. Mit elf bis 13 Grad wird es nur geringfügig wärmer als an den Tagen zuvor. Dafür scheint fast den ganzen Tag über die Sonne.

Viel Sonnenschein am Ostermontag

Das macht die Sonne auch am Ostermontag, an dem aber der Wind wieder auffrischen wird. Er weht mäßig, zeitweise böig aus Südwest. Es bleibt auch an diesem Tag mit elf bis 14 Grad eher kühl.

Leider ist auch für die Woche nach Ostern kein Frühling in Sicht. Die Temperaturen werden sich schwer tun, über die zehn Grad zu kommen. Dazu steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit an. Bis zur Monatsmitte scheint sich in Sachen Wärme nichts Entscheidendes zu tun. Selbst die optimistischsten Rechnungen erreichen bis dahin nur mit Mühe die 20-Grad-Marke.

Ein frühsommerlicher Abschnitt wie in den vergangenen Tagen wird sich also vorerst nicht wiederholen. Dabei war das doch so schön. Das Wochenende war ja noch richtig kühl, mit Höchstwerten von knapp über zwölf Grad. Bestensee blieb am Sonnabend sogar unter elf Grad. Am Sonntag gab es in der Frühe vielerorts Bodenfrost. Danach kannten die Temperaturen nur noch den Weg nach oben.

Am vergangenen Montag wurden die 18 Grad überschritten. Luckenwalde scheiterte mit 19,9 Grad nur knapp an der 20er-Marke. Die überschritten am Dienstag alle Stationen. Überall wurden mehr als 22 Grad gemessen. Am wärmsten war Baruth mit 22,5 Grad. Noch wärmer wurd es am Mittwoch. Leider war das dann aber auch der Endpunkt des Temperaturanstiegs.

Zu wenig Niederschlag

Am Sonnabend gab es auch etwas Regen. Die Mengen waren eher bescheiden. In Baruth und Luckenwalde waren es zwei und in Bestensee drei Millimeter pro Quadratmeter. Dafür gab es Sonne satt. Zwischen 40 und 47 Stunden schien die Sonne in der Region. Dabei hatte Baruth den niedrigeren und Luckenwalde den höheren Wert. Bestensee lag mit 42 Stunden mittendrin.

Kurz vor Schluss lag das Monatsmittel der Temperatur für den März nur noch 0,27 Grad unter dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Am Ende könnte das eine Punktlandung werden. Davon sind wir beim Niederschlag weit entfernt, insofern wurden erst 80 Prozent des Mittels erreicht. Wir werden also einen weiteren zu trockenen Monat erleben. Beim Sonnenschein, bei dem bisher 90 Prozent erreicht wurden, könnte das Monatsziel dagegen noch erreicht werden. In den aktuellen Monatszahlen fehlen noch der 30. und der 31. März.

Der Frühling könnte wechselhaft werden

Die drei letzten Tages des Monats März sollten ja über das Wetter im Frühling, Sommer und Herbst entscheiden. Der Frühling würde demnach leicht wechselhaft ausfallen, während der Sommer und der Herbst sehr sonnig und warm werden würden. Damit haben sich die Prognosen gegenüber der Vorwoche doch etwas gebessert. Da sah es für den Dienstag und damit für den Sommer noch nicht so gut aus.

Der Hundertjährige Kalender sieht für die ersten vier Tage des April kaltes Wetter, was ja nicht wirklich falsch ist. Während der „schöne, warme“ Tag am Montag wohl eine Frage der Auslegung ist, sollte die Prognose für die folgenden Tage wieder stimmen: „Es ist trüb und es regnet.“

Von Karl-Heinz Krebs