So wird das Wochenendwetter in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Zossen

Der November setzt in diesem Jahr alle Hebel in Bewegung, um seinem Ruf gerecht zu werden. Sonnenschein gab es in den letzten Wochen kaum und daran wird sich auch an den letzten Tagen dieses Monats nichts ändern. Das Wetter dümpelte so vor sich hin. Das Thermometer pendelte um die sechs, sieben Grad herum. Sonne gab es, wie schon erwähnt, kaum und auch Regen bestenfalls als Niesel. Mit Wetter hatte das kaum etwas zu tun.

Der Dienstag war der sonnigste Tag der Woche

Trotz der relativ kühlen Temperaturen ist der Monat praktisch unverändert 1,8 Grad zu warm, vergleicht man ihn mit dem langjährigen Mittel. Daran änderte auch die eine Frostnacht nichts. Am Dienstagmorgen wurden in Baruth minus 3,2 Grad und in Bestensee minus 2,8 Grad gemessen. Geregnet hat es auch. Rundet man großzügig auf, dann fiel in Bestensee an den vergangenen sieben Tagen ein Millimeter pro Quadratmeter Niederschlag. In Baruth war es doppelt so viel. Also auch praktisch nichts. Hier liegen wir aber immerhin schon bei rund 112 Prozent des Monatssolls. Der Sonntag fiel in dieser Woche auf den Dienstag. Dieser Tag war der einzige mit Sonnenschein. Die Sonnenscheindauer fiel aber mit zwei bis vier Stunden recht dürftig aus. Wenige Tage vor dem Ende des Monats haben wir damit erst 56 Prozent der zu erwartenden Monatsmenge erreicht. Trister geht es ja kaum.

Morgens kann es glatt werden

Leider wird sich auch am Wochenende nichts an diesen Aussichten ändern. Am Freitag erwarten uns viele Wolken. Vielleicht schafft es die Sonne ja, am Nachmittag ein paar Strahlen zu uns zu schicken. Die Chance ist umso größer je weiter südlich man in unserer Region wohnt. Die Höchstwerte liegen bei bescheidenen drei bis fünf Grad. In der Nacht lockert es auf und die Temperaturen gehen auf minus ein bis plus ein Grad zurück. Das ist aber keinesfalls der beginn eines winterlichen Abschnitts, sondern eher der Startschuss einer kurzen kühleren Episode. So steigen die Temperaturen am Samstagmorgen bereits wieder auf vier bis fünf Grad an. Dabei gibt es erneut viele Wolken, aber auch gelegentlich etwas Sonne. Hier und da kann es auch ganz geringfügig regnen. In der Nacht ist es stark bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf plus ein bis minus zwei Grad. Morgens kann es also hier und da glatt werden.

Am Sonntag ist es ebenfalls stark bewölkt bis bedeckt. Dabei kann es örtlich regnen oder schneien. Bei Tagestemperaturen von zwei bis vier Grad reicht das aber nicht annähernd für eine Schneedecke. Die Nacht zum Montag wird dann etwas knifflig. Es soll noch etwas Regen, Schneeregen oder Schnee geben. Bei Frühtemperaturen zwischen minus ein und plus ein Grad kann es durchaus mal glatt werden. Das ganze ist wie gesagt erst einmal nur ein kühleres Intermezzo. Zur Wochenmitte werden dann schon wieder Tagestemperaturen über fünf Grad erwartet. Auch in Richtung zweiter Advent sieht es nicht winterlich aus. Einige Rechnungen bewegen sich dann sogar im zweistelligen Plusbereich.

Nach wie vor kein richtiger Winter in Sicht

Im letzten Wetterbericht des Monats schauen wir ja immer auf die Langfristprognosen. So auch diesmal. Die Amerikaner erwarten für unsere Region im Dezember eine Punktlandung, also völlig normale Temperaturen. Der Januar soll dann 0,5 bis ein Grad wärmer ausfallen, der Februar sogar um ein bis zwei Grad. Die ersten beiden Frühlingsmonate sollen dann ebenfalls um etwa ein Grad wärmer ausfallen. Im Wesentlichen schließt sich der Deutsche Wetterdienst dem an. Für den Zeitraum Dezember bis Februar, also den kompletten Winter, rechnet er mit etwa 0,5 bis ein Grad zu warmen Wetter. Richtig winterlich sieht das nicht aus.

MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Quelle: privat

Auch die Bauernregeln wollten zuletzt nichts von Winter wissen. Die Bauernregeln für den vergangenen Donnerstag lassen uns noch etwas ratlos zurück. Die erste stellt uns Schnee am Dienstag in Aussicht: „Wenn kein Schneefall auf Kathrein is’, auf Sankt Andreas (30. November) kommt er g’wiss.“ Tatsächlich könnte es ja zu Wochenbeginn zumindest kurzfristig zu Schneefall kommen. Die zweite Bauernregel sieht dann die Fortsetzung des tristen und relativ milden Wetters: „Wie das Wetter um Kathrein, wird’s den ganzen Winter sein.“ Am Sonnabend kann es zumindest am Morgen etwas Frost geben, was dann einen sehr kalten März nach sich ziehen soll: „Friert es auf Virgilius, im Märzen Kälte kommen muss.“ Es geht also erst einmal wie gehabt weiter und was im März wird, das sehen wir noch früh genug.

Von Karl-Heinz Krebs