Königs Wusterhausen

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die Sommerferien. Am Donnerstag haben Schüler in Berlin und Brandenburg ihren letzten Schultag. Zeit für ein paar Tage Entspannung von Home Office, Heimunterricht und Hausaufgaben. Doch dank Corona fällt bei vielen Familien der Urlaub im Ausland in diesem Jahr aus, Balkonien statt Balearen. Kein Grund zur Trauer: Sonne, Strand, baden unter Palmen oder Entdeckungstouren durch geheimnisvolle Ruinen – das alles gibt es auch bei uns zu Hause in Brandenburg. Die MAZ verrät Ihnen die besten Ausflugstipps für die Sommerferien in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald.

Lama-Wanderung mit dem Märkischen Lamahof Schenkendorf

Entspannt wandern mit einem Lama an der Leine. Quelle: Heidrun Voigt

Anzeige

Mit Lamas zu wandern heißt nicht nur, frei von Lasten, die das Packtier trägt, den Weg zu genießen. Lama sind äußerst gesellige Tiere, die ihre Ruhe und Gelassenheit auf den Wanderer übertragen. Der Märkische Lamahof in Schenkendorf bietet in den Ferien auch unter der Woche Lama-Wanderungen an. Die Saisonwanderung ist circa sechs Kilometer lang und dauert zwischen dreieinhalb und vier Stunden.

Weitere MAZ+ Artikel

Vor der Wanderung gibt Lama-Hirtin Anita Selig-Smith eine kurze Einführung in die Lama- und Alpakakunde. Danach dürfen sich die Teilnehmer ein Tier aussuchen, dass sie auf der Wanderung begleiten soll. Nach der Wanderung besteht die Möglichkeit, sich im Krummen See abzukühlen – Badesachen nicht vergessen.

Die Wanderung kostet 15 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder zwischen drei und acht Jahren. Pro Lama kommen 30 Euro hinzu. Termine für die Lama-Wanderungen stehen auf der Website www.zadik-lamas.de Buchungen können per E-Mail an info@zadik-lamas.de oder telefonisch unter 0 33 75/52 45 02 vorgenommen werden.

Heimat des Hirschkäfers: Das Haus des Waldes

Hirschkäfer auf einem Eichenstumpf am Haus des Waldes in Gräbendorf. Quelle: Michael Hübner

Das Haus des Waldes in Gräbendorf ist die erste Anlaufstelle für alle, die mehr über das Ökosystem Wald und die heimischen Flora und Fauna erfahren möchten. Neben dem Waldlehrgarten mit verschiedenen Themenbereichen wie „Hirschkäferwelt“, „Waldtheater“ und „Praxis Dr. Wald“ gibt es einen zwei Kilometer langen Waldlehrpfad.

Besonderes Highlight sind Ausschnitte des ersten deutschen Naturfilms „Der Hirschkäfer“ aus dem Jahr 1921, der in den Eichenwäldern der nahe gelegenen Dubrow gedreht wurde. Bei einer Wanderung durch die Dubrow bietet sich vielleicht sogar die Gelegenheit, ein Exemplar des größten heimischen Käfers in freier Wildbahn zu entdecken.

Hikanoeing: eine Tour mit dem Rucksack-Kajak

Hikanoeing ist eine Mischung aus wandern, hiking, und Kanu fahren, canoeing. Die Wildauer Firma Hikanoe hat sich auf die Vermietung von sogenannten Packrafts, zu Deutsch Rucksackflöße, spezialisiert. Das sind kompakte, aufblasbare Kajaks, die unaufgepumpt die Größe eines Rucksacks haben und um die vier Kilogramm wiegen. Der Aufbau ist simpel und dauert gerade einmal fünf bis zehn Minuten.

Wer gern in der Natur unterwegs ist und sich nicht entscheiden kann, ob er lieber wandern oder paddeln möchte, für den ist Hikanoe genau das richtige. Die Aufblasboote werden vor der Tour bequem per Post nach Hause geliefert, schon kann die Reise dann losgehen. Der Mietpreis für zwei Tage liegt je nach Ausstattung zwischen 59 und 79 Euro, die Bestellung erfolgt online unter www.hikanoe.com

Kurztrip in die Tropen: Tropical Islands

Tropenparadies in der brandenburgischen Heide. Das Tropical Islands empfängt seit dem 15. Juni wieder Besucher. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Ein Sonnenbad am Palmenstrand, die Füße im weißen Sand vergraben, den Blick auf das azurblaue Meer gerichtet: Wer trotz der Corona-Reisebeschränkungen auf der Suche nach ein wenig Karibik-Feeling ist, wird im künstlichen Südseeparadies Tropical Islands fündig. Seit Montag, dem 15. Juni, hat der Tropendom in Brand nach der Corona-Zwangspause seine Tore wieder für Besucher geöffnet. Rund 50.000 tropische Pflanzen und konstante 26 Grad bei 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit sorgen für ein echtes Tropenerlebnis.

Tickets können nur online unter www.tropical-islands.de gebucht werden. Tagestickets kosten 45 Euro, ermäßigt 36 Euro. Für Kinder bis fünf Jahren ist der Eintritt kostenlos.

Zeugnisse der Militärgeschichte: Bunker-Expedition in Wünsdorf

Die zerstörten Maybach-Bunkerhäuser im Wald bei Wünsdorf. Quelle: Bücherstadt Wünsdorf-Waldstadt

Zahlreiche Bunkerruinen rund um Wünsdorf zeugen von der wechselvollen Geschichte des Ortes und seiner militärischen Vergangenheit. Neben einem kaiserlichen Truppenübungsplatz befand sich dort das sogenannte „Halbmondlager“ für vorwiegend muslimische Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs. Im Nationalsozialismus entwickelte sich Wünsdorf zum Zentrum der deutschen Panzerstreitkräfte. Nach dem Krieg errichteten die sowjetischen Truppen dort ihr Oberkommando in Deutschland.

Die architektonischen Überreste dieser Zeit lassen sich in fünf thematischen Bunker-Führungen entdecken. Die Touren dauern zwischen einer und viereinhalb Stunden und kosten zwischen 12 und 30 Euro. Die Anmeldung zu den Führungen erfolgt telefonisch unter 03 37 02/96 00.

300 Jahre Glasherstellung: Museumsdorf Baruther Glashütte

Im Museumsdorf Glashütte gibt es immer viel zu sehen. Quelle: Martin Küper

In Glashütte dreht sich – wenig überraschend – alles ums Thema Glas. Von 1716 bis 1980 wurde auf dem Geländes des heutigen Museumsdorfs bei Baruth Glas produziert. Jetzt erfahren Besucher alles wichtige über die 3000 Jahre alte Kulturgeschichte des Glases, die knapp 300 Jahre Glasfertigung in Baruth und können auf dem Kunsthandwerkmarkt unter anderem Einblicke in das Handwerk der Glasbläserei gewinnen Das Herzstück der Ausstellung bildet die Ofenhalle. Dort befindet sich der bis zur Schließung des Betriebes genutzte Wannenofen mit einem im Inneren erstarrten Glasblock.

Noch ist das Museum Baruther Glashütte samt Glasladen mittwochs bis sonntags geöffnet; ab Juli dann donnerstags bis sonntags. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten weiter Einrichtungen sowie zu Veranstaltungen und Angeboten gibt das Museumsdorf im Netz.

Von Feliks Todtmann