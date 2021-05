Dahme-Spreewald

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, Marcus Tolle, hat von der Politik schnelle Konsequenzen aus den Erfahrungen der Corona-Krise gefordert. Vor allem müsse die Stimmungslage in der Wirtschaft angehoben werden, sagte Tolle auf einer Pressekonferenz der Industrie- und Handelskammer am Donnerstag. Dafür könne man etwa unternehmerisches Handeln entbürokratisieren. Die Politik müsse sich aber auch dem Thema Innenstadtentwicklung widmen, weil die darbenden Innenstädten ein strukturelles Problem für ganz Brandenburg darstellen. Auch Änderungen im Steuerrecht könnten Unternehmen in den nächsten Monaten und Jahren das Leben erleichtern.

Unternehmen an der Belastungsgrenze

Tolles Forderungen gründen sich auf eine Studie der Industrie- und Handelskammern, die am Donnerstag vorgestellt wurde, und in der die Sicht der Wirtschaft auf das Corona-Management von Land und Bund untersucht wurde. Die Studie ergab, dass die Spaltung, die die Krise in der Gesellschaft ausgelöst hat, auch vor der Wirtschaft nicht halt macht. Die Stimmungslage bei den Unternehmern ist demnach eher düster.

Viele Unternehmen sehen sich laut Umfrage nach 14 Monaten Corona an der Belastungsgrenze oder darüber hinaus. In einzelnen Branchen wie der Reisewirtschaft oder dem Gastgewerbe fürchtet sogar die Mehrheit der befragten Unternehmen eine Insolvenz. Über alle Branchen hinweg kritisieren Unternehmer zudem hohe bürokratische Hürden bei den Corona-Hilfen und eine fehlende Planungssicherheit für einen Neustart. Aktuelle Probleme seien zudem massive Verteuerungen bei Rohstoffen und Verschlechterungen im Betriebsklima. Diese Probleme müsse man angehen, um langfristige Folgen gering zu halten, so Tolle.

Folgen der Krise für Unternehmen unterschiedlich

Für die repräsentative Studie wurden Unternehmen landesweit befragt, wobei sich die Lage in vielen Teilen Brandenburgs noch extremer darstellen dürfte als in Dahme-Spreewald. In dem wirtschaftlich starken Landkreis hatte zuletzt immerhin die Mehrheit der Unternehmen ihre Lage im ersten Quartal 2021 über fast alle Branchen hinweg als gut oder befriedigend eingeschätzt. Für fast die Hälfte der Unternehmen in Dahme-Spreewald habe die Krise keine negativen Auswirkungen auf ihre Finanzlage, konstatierte die IHK im Rahmen ihrer jüngsten Konjunkturumfrage.

Im Handel – hier das A10 Center Wildau – ließ sich eine Umverlagerung beobachten. Kleineren brachen Umsätze ein, größere gewannen hinzu. Quelle: Gerlinde Irmscher

Trotzdem sieht sich auch in Dahme-Spreewald jeder fünfte Unternehmer mit Liquiditätsengpässen konfrontiert, und Handel und Gastgewerbe sind ebenso von Existenzängsten geplagt wie andernorts. „Im Einzelhandel und bei den Reisevermittlerin war die Situation wegen der Online-Konkurrenz ohnehin schon schwierig, das hat sich durch die Krise natürlich verstärkt. Im Handel haben wir aber auch eine gegenläufige Bewegung gesehen, dort haben sich Umsätze von kleineren zu großen Gewerbetreibenden verlagert“, sagt Marcus Tolle.

Kleinere Unternehmen wollen schnell öffnen, große langsam

Diese unterschiedliche Ausgangslage führe nun zu einer völlig unterschiedlichen Bewertung der Krise bei den Unternehmern – und damit auch zu einem tiefen Riss in der Wirtschaft, wie die jüngste Studie belegt. So plädieren vor allem kleinere Unternehmen dafür, alle Wirtschaftsbereiche schnellstmöglich zu öffnen. Große Unternehmen hingegen sprechen sich eher für eine vorsichtigere und schrittweise Öffnung aus.

Und währen die Hälfte der Unternehmer eine Testpflicht für Unternehmen ablehnt, testet der Rest schon regelmäßig oder begrüßt verpflichtende Tests sogar. „Jede Maßnahme der Politik wird deshalb auf Widerstand stoßen“, heißt es in der Studie. Eine Polarisierung, die die IHK auf das schlechte Krisenmanagement in Bund und Land zurückführt.

Diesen Riss müsse man ernst nehmen, sagt Marcus Tolle. „Den Unternehmen muss ihre unternehmerische Freiheit wieder zurückgegeben werden.“

Von Oliver Fischer