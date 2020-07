Auch in Corona-Zeiten: Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) übergibt fast 91 000 Euro für Vereine im Landkreis Dahme-Spreewald. Die Übergabe fand in diesem Jahr coronabedingt auf dem Sportplatz in Groß Köris statt. Hier konnten die Hygieneregeln gut eingehalten werden.