Groß Köris

Besuch hatte sich angesagt an der Grund- und Oberschule Groß Köris am Dienstag zu Beginn der 1. Unterrichtsstunde. Neben dem Vorstand des Fördervereines der Schule Angela Przykopanski (Vorsitzende), Odette Mundt, Kathrin Waischus und André Kjulbassanoff war auch Amtsdirektor Oliver Theel gekommen. War es doch nun endlich soweit, dass gleich zwei neue Spiel- und Sportgeräte auf dem Pausenhof der Grundschüler übergeben werden konnten. Da mussten die Gäste auch gar nicht lange warten bis die Mädchen und Jungen aus der vierten Klasse sie mit Begeisterung und viel Schwung in Besitz nahmen.

Förderverein ist der Initiator

Initiator für die neuen Spielgeräte, eine Wackelbrücke und ein Sechseck mit Kletterwand war der Förderverein Es fehlte einfach noch etwas auf dem Pausenhof der Erst- bis Fünftklässer, war man einig. Sollen sich die Schüler doch nicht nur beim Lernen und Arbeiten wohlfühlen, eine abwechslungsreiche Pausengestaltung, wo sich die Mädchen und Jungen beim Spielen wohlfühlen und vielfältige Erfahrungen sammeln können, sei ebenso wichtig.

Der Förderverein beantragte im September 2019 Fördergelder bei der Stiftung Dahme-Spreewald der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) in Potsdam für die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Pausenhof der Grundschüler.

Förderverein der Grund- und Oberschule Groß Köris übergibt Sport- und Spielgeräte für den Schulhof Quelle: Gerlinde Irmscher

Am 19. November 2019 überreichte Landrat Stephan Loge ( SPD) und Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Dahme-Spreewald der MBS in Bestensee Förderzusagen der Stiftung im Gesamtwert von 56.830 Euro an Vertreter von Vereinen und Organisationen im Landkreis. Stellvertretend für den Förderverein der Grund- und Oberschule Schenkenland konnten Angela Przykopanski und André Kjulbassanoff eine Förderzusage von 10.000 Euro entgegennehmen.

Die Firma HS Rosenthal aus Luckenwalde konnte für das Vorhaben gewonnen werden. Sechs Monate Zeit blieben bis zur Umsetzung. Aufgrund von Corona kam es um Stillstand auf der Baustelle, benötigte Metallteile konnten nicht zugeliefert werden. Durch die besonderen Umstände verlängerte die Stiftung die Frist bis Dezember 2020. Da für das Klettersechseck eine sieben mal sieben Meter große Fläche mit Fallschutzsand zwingend notwendig war, unterstützte das Amt Schenkenländchen schnell und unbürokratisch, sodass diese fertiggestellt werden konnte.

„Es macht Spaß, wir können rumrennen und haben viel mehr Möglichkeiten zum Klettern und Toben“, freut sich Wilhelm und seine Mitschüler stimmen ihm zu.

Rektorin Manon Hähnel bedankte sich beim Förderverein: „Ich finde es toll, was Sie hier wieder auf die Beine gestellt haben“. Überhaupt sei der Förderverein sehr aktiv und habe engagierte Leute. „Sie setzen viel in Bewegung und haben immer wieder neue Ideen“, sagt Manon Hähnel.

Der Förderverein der Grund- und Oberschule Schenkenland e. V. wurde am 8. November vor 25 Jahren gegründet und hat aktuell 66 Mitglieder.

Von Gerlinde Irmscher