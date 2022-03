Dahme-Spreewald

Die Digitalisierung ist auch in der Landwirtschaft angekommen. Vom smarten Feld, das sich selbst düngt, über vollautomatisierte Ernteroboter bis hin zur lautlosen Kuhglocke: Dank des neuen 5G-Mobilfunkstandards soll technologisch vieles möglich werden, was früher in der Landwirtschaft kaum vorstellbar war.

Mit dem Projekt „foodChain“ soll am Beispiel der Bio-Kartoffel und der spreewaldtypischen Einlegegurke der Einsatz von Mobilfunktechnologie mit 5G-Standard im landwirtschaftlichen Pflanzenbau nahe Hohendorf, Gemeinde Steinreich, im Unterspreewald erprobt werden. Einem entsprechenden Kooperationsvertrag zwischen dem Landkreis und den Projektpartnern haben in dieser Woche die Mitglieder des Kreisentwicklungsausschusses zugestimmt.

Rumänische Erntehelfer pflücken auf einem "Gurkenflieger" Einlegegurken. Dank 5G könnte dieser Prozess bald vollautomatisiert ablaufen. Quelle: Patrick Pleul/DPA

Dahme-Spreewald erprobt 5G-Standard in der Landwirtschaft

Mit der Untersuchung sollen Lösungsansätze im ländlichen Raum gefunden werden, etwa für bestehende Hindernisse beim Digitalisierungsprozess sowie eine fehlende Netzabdeckung. Gleichzeitig sollen mit dem Projekt aktuelle Herausforderungen in der Landwirtschaft wie Fachkräftemangel, ertragsschwache Böden und fehlende Niederschläge angegangen werden.

Neben dem Landkreis Dahme-Spreewald als führender Partner des Verbundprojekts sind das Wil­dauer Forschungsunternehmen TITUS Research, das Potsdamer Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie und die Biohof Schöneiche GbR an dem Vorhaben „foodChain“ beteiligt. Das Projekt ist Anfang des Jahres gestartet und wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit insgesamt mehr als drei Millionen Euro gefördert. Das Kostenvolumen für den Landkreis Dahme-Spreewald beträgt circa 295.000 Euro. Davon werden maximal 65 Prozent gefördert.

Untersuchungen im Amt Unterspreewald

Das Projektgebiet im Unterspreewald umfasst 42 Hektar Nutzfläche. Für die Erprobung wird das von der Heinz-Peter Frehn und Christoph Frehn Biohof Schöneiche GbR bewirtschaftete Areal mit einem mobilen und autark arbeitenden Campusnetz-Container ausgeleuchtet. Das heißt, sowohl die Energieversorgung als auch die Anbindung an das öffentliche Mobilfunknetz sind dort kabellos. So kann sichergestellt werden, dass das Projektgebiet nicht an einen Standort geknüpft ist, sondern mit der geplanten Fruchtfolge, also der zeitlichen Abfolge der jeweiligen Vegetationsperiode, wandern kann. Moderne Brennstoffzellen sorgen für eine flexible und nachhaltige Stromversorgung durch regenerative Energieträger.

Ein Teilprojekt widmet sich der Einlege- beziehungsweise Gewürzgurke. Als Wahrzeichen des Spreewaldes gehört sie zu den wichtigsten Gemüseanbauprodukten des Biohofs Schöneiche und unterliegt hohen Anforderungen hinsichtlich der Beschaffenheit und Unversehrtheit. Bisher werden die Gurken nach der Ernte durch die sogenannten „Gurkenflieger“ über ein Fließband in einen nachgelagerten Container transportiert. Ungeachtet der Größe oder des Zustands landet das Gemüse im Behälter und muss anschließend händisch sortiert werden. Bislang ist der Anbau aufgrund des geringen Automatisierungsgrades mit hohen Kosten verbunden. Allein im Spreewald werden jährlich etwa 40.000 Tonnen Gurken von mehr als 3000 Arbeitskräften geerntet.

Automatische Sortierer, Feldroboter und Drohnen: Landwirtschaft im LDS wird digital

Das könnte sich in Zukunft ändern: Um die Qualitätssicherung und den Sortiervorgang zu unterstützen, sollen künftig Bildverarbeitungsprogramme mit künstlicher Intelligenz dazu genutzt werden, die Gurken bereits auf dem Band zu zählen und zu kategorisieren. Ziel ist die Entwicklung einer vollautomatisierten Sortieranlage bereits auf dem Fahrzeug, heißt es im Konzept von „foodChain“. Die neue Software soll demnach in der Lage sein, vier Gurkenklassen zu unterscheiden – klein, groß, beschädigt, sonstige Gegenstände. Damit ließe sich ein gesamter Arbeitsschritt, der bisher nach der Ernte auf dem Hof anfällt, bereits auf dem Feld und während der Fahrt vollziehen.

Mithilfe von Sensorennetzwerken mit 5G-Übertragung soll künftig auch die Bewässerung im Kartoffel- und Gurkenanbau gezielt gesteuert werden. Hintergrund ist der Klimawandel: Die präzise Bewässerung in der Landwirtschaft ist für zahlreiche weitere Gemüse- und Ackerkulturen schon jetzt von großem wirtschaftlichem Interesse.

Weiterhin sollen im Rahmen des „foodChain“-Projekts auch zahlreiche Teilprojekte umgesetzt werden, unter anderen soll ein Feldroboter erprobt werden. Auch UAV-Technologien sollen auf den Feldern in Steinreich zum Einsatz kommen. Die englische Abkürzung UAV steht für „unmanned aerial vehicle“, gemeint ist ein Luftfahrzeug, welche ohne eine an Bord befindliche Besatzung autark durch einen Computer oder vom Boden über eine Fernsteuerung betrieben und navigiert werden kann.

