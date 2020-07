Blossin

Wer noch nie ein SUP-Board gesehen hat, war in den vergangenen Jahren vermutlich nicht am Wasser unterwegs. SUP ist die Abkürzung für Stand-Up-Paddling, also Stehpaddeln. Die Wassersportart stammt ursprünglich aus Hawai und basiert auf dem Prinzip des Surfens mit Zuhilfenahme eines Stechpaddels. In diesem Sommer ist Stand-Up-Paddling angesagter denn je.

Das merkt auch Aaron Backhaus vom Wassersport-Center am Wolziger See in Blossin. Die Nachfrage nach SUP habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Neben Kanus vermietet der Teamleiter die Boards am häufigsten.

Anzeige

„SUP führen wir schon seit ungefähr sieben, acht Jahren, seit der erste Hype aufkam“, sagt Backhaus. Damit dürfte das Wassersport-Center auf dem Gelände des Jugendbildungszentrums Blossin einer der ersten großen Verleiher gewesen sein, die die beliebten Boards an Freizeitpaddler vermieten.

Weitere MAZ+ Artikel

Für jedes Alter geeignet

Dass sich Stand-Up-Paddling zunehmend auch im Dahme-Seenland zur Trendsportart entwickelt hat, ist wenig überraschend. Wo sonst könnte man besser in den Sonnenuntergang hinaus paddeln als auf dem 80 Kilometer langen Wasserstraßennetz aus Kanälen und Seen?

SUP-Boards-Verleih im Dahme-Seenland: SUP-Boards und Zubehör können im Dahme-Seenland bei folgenden Verleihern gemietet werden: Bootsverleih „Boat4All“ am Krossinsee in Schmöckwitz: 10 Euro/Stunde, 50 Euro/ Tagespreis Bootshalle Bindowbrück an der Dahme in Bindow: 10 Euro/Stunde, 25 Euro/3 Stunden, 50 Euro/ Tagespreis Wassersport-Center Wolziger See in Blossin: 9 Euro/Stunde, 45 Euro/ Tagespreis Sport- & Freizeitpark „Am Strandbad Kallinchen“ in Kallinchen: 10 Euro/1,5 Stunden, 30 Euro/ Tagespreis „Paddel Pit“ am Motzener See in Motzen: 10 Euro/Stunde, jede weitere Stunde 6 Euro, 38 Euro/ Tagespreis ( BIG SUP 15Euro/Stunde und 85Euro/ Tag )

„Das Besondere an SUP ist, dass es für jede Altersgruppe geeignet ist. Anders als bei anderen Wassersportarten, etwa beim Windsurfen, braucht man keinerlei Vorkenntnisse“, sagt Backhaus. Der Sportler steht auf einem Surfbrett – es gibt so genannte Hardboards und aufblasbare SUP, die auch zum Mitnehmen geeignet sind – und benötigt nichts weiter als ein Stechpaddel und, bei kühlerem Wetter, gegebenenfalls ein Neoprenanzug.

Schuhe aus: Stehpaddeln geht am besten barfuß. Quelle: Josefine Sack

Mit dem SUP passt man überall durch

Für Anfänger hat Backhaus, der auf dem Wolziger See auch Einsteigerkurse für Stehpaddler anbietet, noch einen Tipp: „Auf dem SUP kommt man auch im Hocken vorwärts. Und falls man doch mal ins Wasser fällt, ist es nicht schlimm.“ Anders als wenn man mit der Jolle kentert, kommt man aus dem Wasser schnell und einfach wieder aufs Brett. „Ein weiterer Vorteil ist, dass man sich mit dem SUP überall durchquetschen kann, wo Boote nicht durchpassen würden“, weiß der Experte.

Viele Anhänger schätzen zudem das ganzheitliche Training und die Abwechslung beim Stand-Up-Paddeln. Denn mit dem SUP lassen sich Sport, Spaß und Entspannung gut miteinander verbinden. Ob Yoga auf dem Wasser oder einfach nur in den Sonneruntergang fahren –Stehpaddeln ist sowohl für sportliche als auch weniger sportliche Menschen geeignet, sagt Backhaus. „Ungemütlich wird es erst ab Windstärke vier, aber auch nur auf dem See, im Kanal ist der Wind kein Problem“, weiß er.

Das sind die besten Paddle-Hotspots

Wer bei ihm ein Brett leiht, bekommt gleich noch die besten Paddle-Hotspots gratis oben drauf. Anfängern empfiehlt der Teamleiter in der Regel eine einstündige Tour auf dem Wolziger See. Wer lieber Lust auf eine Tagestour hat, dem rät er zu einem Ausflug in Richtung Storkow: Über den Storkower Kanal im Norden geht es zunächst bis nach Kummersdorf, von dort aus über die Schleuse weiter nach Storkow. „Die Fauna und Flora entlang des Kanals lohnt sich“, schwärmt Backhaus.

Lesen Sie auch:

Die dritte Tour führt vom Wolziger See nach Süden auf den Langen See. Wer diesen überquert hat und danach rechts auf die Dahme paddelt, kann sich im Restaurant Fährhaus oder in Kuddels Gastwirtschaft stärken. Beide Gaststätten bieten Plätze im Freien, so dass es kein Problem ist, sich dort in Badesachen oder Neoprenanzug hinzusetzen.

Für Sportfreaks: SUP-Polo im Hafen

Die vierte Tour führt ab der Schleuse Prieros südlich vom Langen See über die Dahmestraße durch den Naturpark Dahme-Heideseen zur Hermsdorfer Mühle. Das urtümliche Kanalsystem ist ein Muss für alle, die sich nach Ruhe und Natur sehnen. In dem gesamten Bereich sind weder Motorboote noch Segler erlaubt.

Beim SUP-Polo müssen die auf den Boards stehenden Spieler einen Ball mit einem langen Schläger in das gegnerische Tor schlagen. Quelle: Wassersport-Center Wolziger See

Auch für Action-Fans hat Backhaus etwas im Angebot: Auf Anmeldung kann man im Hafen des Wassersport-Centers auch SUP-Polo spielen. Dabei müssen die auf den Boards stehenden Spieler einen Ball mit einem langen Schläger in das gegnerische Tor schlagen (siehe Foto).

Von Josefine Sack